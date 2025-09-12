Copa Talento U18: Brader Raiders ganan su segundo partido e igualan al líder Colegio Real

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La categoría U18 masculina de Copa Talento vivió una intensa jornada en el COS Sports Plaza, con partidos llenos de goles, tarjetas y emociones que sacudieron la tabla de posiciones rumbo a la clasificación.

En esta fecha se disputaron tres encuentros claves, en los que destacaron victorias importantes para el Colegio Saint Mary (Gators), Colegio Brader (Raiders) y un empate muy disputado entre Metropolitan School (Jaguars) y el International School of Panamá (Dolphins).

Gators se imponen con autoridad ante Warriors

El equipo del Colegio Saint Mary (Gators) logró una trabajada victoria por 1-0 sobre el Instituto Sun Yat Sen (Warriors), con un solitario pero decisivo gol de Abel Oses Montero al minuto 23. A pesar de no haber muchas llegadas claras por parte de los Warriors, lograron mantenerse en partido hasta que la tarjeta roja mostrada a Manuel Rodríguez (#4) sentenció su destino.

Los Gators también vieron acción en el apartado disciplinario, con cuatro tarjetas amarillas. A pesar de ello, sumaron tres puntos fundamentales que los meten en la pelea del Grupo B, ahora con 3 unidades.

Raiders se consolidan tras doblete de Obed Mosquera

En uno de los partidos más emocionantes de la fecha, el Colegio Brader (Raiders) venció 2-1 a Magen David Academy (Hawks).

Obed Matías Mosquera fue la figura del encuentro con un doblete tempranero (minutos 5 y 8), sorprendiendo a una defensa de los Hawks que no pudo reaccionar a tiempo.

Aunque Adam Edde (#7) descontó para los Hawks en la segunda mitad (minuto 50), no fue suficiente para evitar la derrota. Con este resultado, los Raiders suman 6 puntos y se mantienen como líderes del Grupo A junto al Colegio Real de Panamá (Lions).

Empate entre Jaguars y Dolphins deja sabor a poco

Metropolitan School (Jaguars) e International School of Panamá (Dolphins) igualaron 1-1 en un duelo reñido. Noah Syrkin abrió el marcador para los Dolphins al minuto 21, pero Samuel Reyes (#16) respondió por los Jaguars apenas diez minutos después, dejando cifras definitivas.

Los Jaguars se mantienen segundos en el Grupo D con 4 puntos, mientras que los Dolphins aún no logran su primera victoria y apenas suman un punto.

Próximos Encuentros

La acción continuará este fin de semana en el Eagle Stadium con partidos imperdibles.

El sábado 13 desde las 11:30 a.m. se enfrentarán los Wildcats del Colegio Bilingüe vs. los Lions del Colegio Real, el Rubiano vs. Fermín Naudeau, los Warriors vs. IJA, y Eagles vs. Coyotes.

El domingo 14, los Thunders del Instituto Atenea buscarán sus primeros puntos frente a los Dolphins desde las 11:15 a.m.