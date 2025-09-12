Panamá, 12 de septiembre del 2025

    |
    Copa Talento

    Copa Talento U18: Brader Raiders ganan su segundo partido e igualan al líder Colegio Real

    Guillermo Pineda G.
    Los Raiders encontraron temprano los goles de la victoria. Cortesía

    La categoría U18 masculina de Copa Talento vivió una intensa jornada en el COS Sports Plaza, con partidos llenos de goles, tarjetas y emociones que sacudieron la tabla de posiciones rumbo a la clasificación.

    En esta fecha se disputaron tres encuentros claves, en los que destacaron victorias importantes para el Colegio Saint Mary (Gators), Colegio Brader (Raiders) y un empate muy disputado entre Metropolitan School (Jaguars) y el International School of Panamá (Dolphins).

    Gators se imponen con autoridad ante Warriors

    El equipo del Colegio Saint Mary (Gators) logró una trabajada victoria por 1-0 sobre el Instituto Sun Yat Sen (Warriors), con un solitario pero decisivo gol de Abel Oses Montero al minuto 23. A pesar de no haber muchas llegadas claras por parte de los Warriors, lograron mantenerse en partido hasta que la tarjeta roja mostrada a Manuel Rodríguez (#4) sentenció su destino.

    Los Gators también vieron acción en el apartado disciplinario, con cuatro tarjetas amarillas. A pesar de ello, sumaron tres puntos fundamentales que los meten en la pelea del Grupo B, ahora con 3 unidades.

    Raiders se consolidan tras doblete de Obed Mosquera

    En uno de los partidos más emocionantes de la fecha, el Colegio Brader (Raiders) venció 2-1 a Magen David Academy (Hawks).

    Obed Matías Mosquera fue la figura del encuentro con un doblete tempranero (minutos 5 y 8), sorprendiendo a una defensa de los Hawks que no pudo reaccionar a tiempo.

    Aunque Adam Edde (#7) descontó para los Hawks en la segunda mitad (minuto 50), no fue suficiente para evitar la derrota. Con este resultado, los Raiders suman 6 puntos y se mantienen como líderes del Grupo A junto al Colegio Real de Panamá (Lions).

    Empate entre Jaguars y Dolphins deja sabor a poco

    Metropolitan School (Jaguars) e International School of Panamá (Dolphins) igualaron 1-1 en un duelo reñido. Noah Syrkin abrió el marcador para los Dolphins al minuto 21, pero Samuel Reyes (#16) respondió por los Jaguars apenas diez minutos después, dejando cifras definitivas.

    Los Jaguars se mantienen segundos en el Grupo D con 4 puntos, mientras que los Dolphins aún no logran su primera victoria y apenas suman un punto.

    Próximos Encuentros

    La acción continuará este fin de semana en el Eagle Stadium con partidos imperdibles.

    El sábado 13 desde las 11:30 a.m. se enfrentarán los Wildcats del Colegio Bilingüe vs. los Lions del Colegio Real, el Rubiano vs. Fermín Naudeau, los Warriors vs. IJA, y Eagles vs. Coyotes.

    El domingo 14, los Thunders del Instituto Atenea buscarán sus primeros puntos frente a los Dolphins desde las 11:15 a.m.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes


