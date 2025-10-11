Copa Talento: Última jornada terminará de definir clasificados a cuartos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Copa Talento Colegial cerrará su temporada regular este domingo con una cartelera de cinco partidos que terminará de decidir los clasificados a cuartos de final. La jornada entera se celebrará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-18: Balboa y ISP van por el último cupo femenino a cuartos; Moscote, La Salle y AIP definen los últimos clasificados masculinos

La jornada iniciará con el duelo femenino entre el Instituto Justo Arosemena (IJA) y las Dragons del Balboa Academy por el Grupo B.

El IJA necesita ganar para mantener una leve chance de clasificar como mejor tercero a los cuartos de final. Un triunfo las dejaría con cuatro puntos.

Las Dragons también necesitan ganar o, al menos, empatar y por la mayor cantidad de goles posible. De ganar, llegarían a seis puntos, pero con una diferencia de goles poco favorable.

El segundo partido será en la rama masculina entre el Instituto Rubiano y los Dolphins de la International School of Panama por el Grupo D. Ambos equipos, ya eliminados, buscarán cerrar el torneo con una victoria.

El tercer encuentro será el cierre de la temporada regular en el fútbol femenino, cuando se vean las caras las Coyotes del Oxford International School y las Dolphins del International School of Panama por el Grupo A.

Sin puntos, las Coyotes están eliminadas.

Las Dolphins necesitan ganar para virtualmente asegurar su clasificación a cuartos. Si ganan, llegarían a seis puntos y tienen mejor diferencia de gol que Balboa. Si empatan, quedarían eliminadas si las Dragons ganan.

El cuarto duelo es uno de los más intrigantes del día, en la categoría masculina, entre el Instituto José Dolores Moscote y los Spartans del Colegio La Salle por el Grupo B.

El Moscote llega al partido con siete puntos en cuatro partidos y una diferencia de gol de +5. Si ganan, llegarían a 10 puntos y asegurarían la clasificación, pero solo les vale triunfar.

Los Spartans, en cambio, tienen 10 puntos en cuatro partidos y una diferencia de gol de +6. Si triunfan, clasificarán como primeros. Si empatan, también avanzarán, pero su posicionamiento dependerá del siguiente partido.

El último enfrentamiento de la temporada regular en la categoría Sub-18 será entre los Warriors del Centro Chino Panameño y los Fighting Owls de la Academia Interamericana, también por el Grupo B.

Con cuatro derrotas en igual cantidad de partidos, los Warriors no tienen chance de clasificar.

Los Fighting Owls, en cambio, avanzarán a cuartos de final con una victoria. Un empate les valdría también, siempre y cuando el Moscote no derrote al Colegio La Salle.

Estos dos últimos partidos de la categoría Sub-18 prometen un final de película en la Copa Talento Colegial.

Sub-14: La AIP y el Instituto Rubiano decidirán el desenlace del Grupo A

El último partido de la temporada regular en la Copa Talento Colegial será en la rama masculina de la categoría Sub-14 entre el Instituto Rubiano y los Fighting Owls de la Academia Interamericana.

Al momento de publicar esto, el Rubiano aún está por jugar su partido del sábado por la tarde. De los seis puntos por jugar, solo necesita uno para clasificar gracias a su diferencia de gol abrumadora.

A los Fighting Owls solo les sirve ganar. Con ocho puntos en cuatro juegos, y dado que los Jaguars del Metropolitan School ya terminaron la temporada regular con 10 puntos, un empate los dejará eliminados. Con una victoria asegurarán la clasificación.

Calendario del cierre de la temporada regular

Instituto Justo Arosemena vs. Balboa Academy – 3:00 p.m. (Femenino Sub-18)

Instituto Rubiano vs. International School of Panama – 4:05 p.m. (Masculino Sub-18)

Oxford International School vs. International School of Panama – 5:10 p.m. (Femenino Sub-18)

Colegio La Salle vs. Instituto José Dolores Moscote – 6:15 p.m. (Masculino Sub-18)

Centro Chino Panameño vs. Academia Interamericana – 7:20 p.m. (Masculino Sub-18)

Academia Interamericana vs. Instituto Rubiano – 8:30 p.m. (Masculino Sub-14)

Información en desarrollo...