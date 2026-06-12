Corea nos alegró el jueves

Corea del Sur se robó los aplausos este jueves 11 de junio durante la primera fecha del grupo A con su remontada ante República Checa, por más que México esté al frente por diferencia de goles, después de su triunfo frente a Sudáfrica en la apertura de la Copa del Mundo 2026, que se dio por tercera vez en el mítico estadio Azteca, en 23 ediciones que lleva el torneo.

Hubo que esperar siete horas para entretenernos con lo que nos mostró el seleccionado asiático en Guadalajara, más que por lo que exhibió México ante Sudáfrica en el coloso de Santa Úrsula de la capital.

Los surcoreanos volvieron a mostrarnos ese fútbol pícaro, de velocidad, de entrega y de rapidez, con las inocencias que todavía muestran en algunos tramos, pero con mucho pundonor para bajar y subir y nunca dejar nada por perdido.

Con 12 participaciones en la máxima cita de este deporte y ubicada en el puesto 22 del ranking de FIFA, Corea del Sur tuvo más la posesión del balón que República Checa, en un 55%, por un 34% de los europeos, que a pesar de sorprender con el primer gol de Ladislav Krejci cuando se jugaban 59 minutos, no pudieron controlar las embestidas de los asiáticos que nunca se cansan de correr. Hwang In beom empató a los 67 y Oh Hyon Gyu hizo el de la victoria en el minuto 80.

Pese a que como en todas las selecciones, hay jugadores de más renombre que otros, me da la sensación de que entre los surcoreanos se ve un equipo más homogéneo, en el que cada uno hace su trabajo cuando el balón pasa por su lado.

Un dato no menos importante, pero histórico. En la plataforma de FIFA, República Checa o Chequia como también se le conoce, aparece como subcampeona de las Copas del Mundo de 1934 y 1962 cuando lo hizo como Checoslovaquia y le suma 10 participaciones en el torneo, contando con la de 2026.

South Korea's Oh Hyeon-gyu marcó uno de los goles de Corea del Sur. EFE

Como Checoslovaquia compitió entre los mundiales de 1930 hasta 1994, hasta que se desintegró. El 1 de enero de 1993, Checoslovaquia se dividió en dos países: República Checa y Eslovaquia.

Por su parte, en el primer partido de este jueves 11, la victoria de México por 2-0 ante Sudáfrica tuvo una particularidad especial. Los medios aztecas se hicieron eco de un dato estadístico, en que señalaron que era la primera vez en ocho ocasiones que el coloso de la Concacaf ganaba en un partido de apertura de una Copa del Mundo, que hoy lo deja con un triunfo, dos empates y cinco derrotas.

Un gol del colombo-mexicano Julián Quiñones a los nueve minutos llevó tranquilidad al equipo de Javier Aguirre, en un partido que tuvo tres expulsiones y en el que el anfitrión no mostró esa agresividad que se veía en otras selecciones del pasado.

Su rival se pasó de modesto, sin armas para atacar, pero aún así, a México se le dificultó para imponer autoridad como el anfitrión que era hasta que sobre el minuto 67 Raúl Jímenez marcó el segundo gol.

Lo bonito del partido inaugural estuvo en la antesala, con el show que se montó y en el que el público se deleitó. Sin embargo, futbolísticamente, el compromiso no tuvo la misma resonancia que el acto protocolar y hubo que esperar siete horas para que Corea del Sur entretuviera a los que no somos ni mexicanos ni sudafricanos, con su fútbol simple de mucha garra y pundonor.

Por cosas del calendario, en la segunda fecha del grupo, México y Corea del Sur se enfrentan en Guadalajara en un partido de ganadores, el jueves 18 de junio. Como se dice, será borrón y cuenta nueva.