Panamá, 06 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    COPA AFRICANA DE NACIONES

    Costa de Marfil golea a Burkina Faso y avanza a cuartos de final

    Amad Diallo lidera a Costa de Marfil sobre Burkina Faso con 3-0 y asegura choque ante Egipto en cuartos de la Copa de África.

    EFE
    Costa de Marfil golea a Burkina Faso y avanza a cuartos de final
    Costa de Marfil goleó 3-0 a Burkina Faso y enfrentará a Egipto en los cuartos de final. Tomada de Instagram: @elephantdecotedivoire.

    El atacante del Manchester United Amad Diallo dirigió a Costa de marfil, vigente campeón, al triunfo incontestable frente a Burkina Faso (3-0) que le empareja con Egipto en los cuartos de final de la Copa de África.

    Fue el duelo más desnivelado en el cierre de los octavos de final. Costa de Marfil volvió a dejar a ‘los potros’ sin disputar los cuartos que tampoco alcanzó en la edición de hace dos años.

    Amad Diallo fue determinante y desniveló el enfrentamiento antes del intermedio. Abrió el marcador en el minuto 20, cuando resolvió bien dentro del área tras recibir un balón de Evann Guessand, del Aston Villa.

    Y a la media hora ejerció de asistente cuando se llevó a trompicones la pelota y centró a Yan Diomandé, del Leipzig, que volvió a batir a Herve Koffi.

    No corrieron excesivo peligro los ‘elefantes’ que pudieron obtener un triunfo mayor aunque el tercero no llegó hasta el tramo final, en una veloz carrera desde su propio campo del jugador del Hoffenheim Baoumana Touré que superó por el palo corto a Koffi.

    El equipo de Emerse Fae subrayó su condición de favorito. Ahora afronta los cuartos de final que disputará contra Egipto el sábado en Agadir.

    EFE

    Agencia de noticias


