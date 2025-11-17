Panamá, 18 de noviembre del 2025

    ELIMINATORIAS MUNDIALISTAS

    Costa Rica se aferra a la matemática ante una Honduras que espera sellar su boleto

    EFE
    Costa Rica y Honduras se enfrentarán este martes en un duelo de alto voltaje por las eliminatorias de Concacaf. Cortesía: Concacaf.

    La selección de Costa Rica, que se encuentra al borde de la eliminación, se aferra a la matemática para mantener viva su esperanza de clasificarse al Mundial de 2026, este martes en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf, cuando reciba a una Honduras que con el triunfo puede sellar su boleto mundialista.

    Para clasificarse, Costa Rica (6 puntos), que dirige el mexicano Miguel Herrera, deberá derrotar a Honduras (8) y esperar que la ya eliminada Nicaragua (4) le dé una mano y al menos empate en su visita a Haití (8), la otra selección que tiene el cupo en sus manos.

    Honduras, del entrenador colombiano Reinaldo Rueda, necesita vencer a Costa Rica y que Haití no gane. Si Honduras y Haití triunfan, todo se definirá por la diferencia de goles.

    El partido de este martes, que se jugará en el Estadio Nacional de San José a las 7:00 p.m. hora local, lo disputará una Costa Rica que viene de recibir el mazazo de la derrota 1-0 en su visita a Haití del pasado jueves, mientras que Honduras dejó ir una oportunidad de oro y perdió 2-0 en campo de Nicaragua.

    Dos derrotas duras para las selecciones centroamericanas con más participaciones en mundiales y que podrían hacerse daño ambas si empatan, ya que el resultado le dejaría la puerta abierta a Haití para la clasificación.

    Costa Rica sentirá las bajas del goleador del New York City estadounidense Alonso Martínez, quien sufrió una lesión de rodilla en el partido anterior, y del extremo del U Craiova rumano Carlos Mora, que padece una lesión muscular.

    El seleccionador Herrera deberá arriesgar al máximo en busca de la victoria y esperar por lo que la prensa costarricense ha calificado como el “milagro” de que Nicaragua no pierda contra Haití en Curazao, donde el conjunto haitiano ejerce como local.

    El delantero del Spartak de Moscú ruso Manfred Ugalde será la punta de lanza del equipo, mientras que la defensa la comandarán el portero del Pumas mexicano Keylor Navas y el espigado zaguero Kendall Waston.

    Por su parte, Honduras deberá salir con todo por una victoria que les haga depender de sí mismos para obtener el pasaje mundialista, y para ello contará con futbolistas estelares del ataque como el centrodelantero Jorge Benguché y sus socios Luis Palma y Romell Quioto.

    Costa Rica aspira a ir a su séptimo mundial, el cuarto consecutivo, mientras que Honduras busca su cuarta participación y regresar al máximo escenario después de ausentarse de las últimas dos ediciones.

    Alineaciones probables:

    Costa Rica: Keylor Navas; Haxzell Quirós, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo; Aaron Murillo, Orlando Galo, Álvaro Zamora; Josimar Alcocer, Warren Madrigal y Manfred Ugalde. Entrenador: Miguel Herrera.

    Honduras: Édrick Menjívar; Andy Nájar, Getsel Montes, Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga, Deiby Flores, Alexy Vega, Romell Quioto; Luis Palma y Jorge Benguché. Entrenador: Reinaldo Rueda.

    EFE

    Agencia de noticias

