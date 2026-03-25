Coto Córdoba, listo para volver a un año de un partido de enseñanzas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Hace un año, José Córdoba enfrentó uno de los momentos más duros de su carrera. En la final de la Liga de Naciones de Concacaf, con Panamá disputando el título ante México en una nueva oportunidad de revancha tras la Copa Oro 2023, el defensor cometió una mano dentro del área que terminó marcando el destino del partido. El penal derivado de esa acción significó el gol del triunfo para los aztecas y desató una ola de críticas que lo acompañaron durante meses.

Aquel episodio no solo dejó una cicatriz mediática, sino que también marcó el inicio de un periodo complicado para el zaguero del Norwich City.

Las lesiones y la falta de continuidad lo alejaron de la selección nacional, limitando su participación a un partido completo ante Belice en junio, 114 minutos en la Copa Oro y apenas 12 minutos en octubre en el estadio Cuscatlán, antes de sufrir una lesión muscular que lo dejó fuera del resto de las eliminatorias.

Hoy, a sus 24 años, Córdoba muestra una versión distinta. Más maduro, fortalecido mentalmente y con el respaldo intacto de sus compañeros, el defensor regresa a la concentración de la selección en Durban con una nueva perspectiva.

“He trabajado mucho mentalmente y físicamente también”, aseguró. “Ha sido un proceso personal en el cual he luchado, he trabajado muchísimo para estar acá, para demostrar quién soy, para demostrarme a mí mismo que me merezco estar acá, me merezco ayudar al país, futbolísticamente hablando”.

José Córdoba y otros futbolistas escuchan al entrenador Thomas Christiansen en un entrenamiento de la selección panameña en Sudáfrica. Cortesía

Ese crecimiento también se refleja en su presente con el Norwich City, que actualmente ocupa la décima posición del Championship inglés con 54 puntos. El cambio en el banquillo, con la llegada del técnico Philippe Clement el pasado 18 de noviembre en sustitución de Liam Manning, transformó el rendimiento del equipo. Bajo su dirección, el club ha sumado el 63% de los puntos posibles, con 16 victorias y tres empates en 27 partidos.

Córdoba ha sido parte clave de esa recuperación. En lo que va de 2026, participó en 10 triunfos ligueros, completando los 90 minutos en nueve de ellos y mostrando un alto nivel defensivo. Durante ese tramo, el Norwich apenas recibió cinco goles, reflejo de una solidez en la que el panameño ha tenido un rol determinante.

A falta de siete jornadas para el cierre del campeonato, los “canarios” se encuentran a nueve puntos del Southampton, que ocupa la sexta posición, último cupo a los playoffs por el ascenso a la Premier League.

Más allá del presente futbolístico, Córdoba también revivió uno de los momentos más emotivos recientes: la clasificación de Panamá al Mundial. Desde la distancia, vivió con intensidad aquella noche de noviembre.

“En mi casa vi el partido, creo que a la una de la mañana o así. Estaba pendiente, feliz, me salieron las lágrimas, estaba gritándolo. Al día siguiente, en el entrenamiento, mis compañeros me decían: ‘Panamá está en el Mundial’”, relató.

“Fue muy emocionante ver que el grupo luchó, que el grupo peleó por esa plaza y cumplimos el sueño de estar allí. Ahora toca trabajar para llegar al Mundial al 100%”, agregó.

Córdoba forma parte de los 22 jugadores que este miércoles completaron el segundo entrenamiento en Durban, enfocados en los amistosos ante Sudáfrica.