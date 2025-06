Coto Córdoba sobre su mano ante México: ‘Yo sé que al pueblo panameño le dolió’

El defensor panameño José Coto Córdoba atendió a los medios nacionales este lunes en el complejo deportivo Virgilio Tejeira Andrión, en Penonomé, donde la Selección de Panamá afina detalles para sus próximos compromisos eliminatorios rumbo al Mundial de 2026 ante Belice y Nicaragua.

Córdoba, que cumplirá 24 años este martes 3 de junio, fue el más señalados tras la derrota de Panamá 2-1 frente a México en la final de la Liga de Naciones de Concacaf disputada en marzo en el SoFi Stadium, en Inglewood, California. El zaguero fue protagonista “desafortunado” al cometer una mano que derivó en el penal con el que México selló el triunfo.

Aunque ya había abordado el tema en redes sociales semanas después del partido, esta fue la primera vez que lo hizo ante la prensa.

“¿Qué te puedo decir? Es parte del fútbol lo que me pasó. Yo sé que al pueblo panameño le dolió, a mí personalmente me afectó, pero físico y mental soy muy fuerte. Eso no me va a detener, sé la calidad de central que soy, sé la persona que soy y sé la mentalidad que tengo”, dijo el defensor formado en el Club Atlético Independiente (CAI) de La Chorrera.

Con 23 partidos internacionales a sus espaldas y una primera temporada destacada en el fútbol inglés con 36 partidos disputados en el Norwich City del Championship, Córdoba se mostró sereno, enfocado y agradecido con quienes lo rodean.

“Hay veces que durante el fútbol la gente va a criticar, pero detrás de mi persona está la parte de la mentalidad. Es importante una mentalidad sana y pensamientos claros de dónde te encuentras”, añadió.

El defensor explicó que, tras el incidente, se tomó un tiempo personal para reflexionar.

“Me tomé un tiempo personal para meditar, para hablar conmigo mismo. Desde que ocurrió eso, mi familia ha estado ahí dándome consejo, preguntándome cómo estoy, y viendo mi estado de ánimo. Estoy agradecido con ellos. Yo sé las personas que están cerca de mí y las personas que me importa su comentario. Una persona afuera puede comentar, pero eso no me va a afectar mental y anímicamente”, expresó Coto Córdoba.

Sobre la jugada en sí, fue enfático en su análisis: “La situación es clara, el que sabe de fútbol sabe la situación. Estoy pendiente a la pelota, sé que tengo uno a mi espalda, reviso, pierdo de vista la pelota, la pelota da un bote y yo estoy protegiendo que me roben la espalda y desafortunadamente la pelota me pega.”