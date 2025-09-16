Courtois: ‘Ganar en casa te hace llegar lejos, queríamos aprender del año pasado’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, aseguró que merecieron ganar al Olympique de Marsella (2-1) en un encuentro en el que el objetivo era “aprender del año pasado”, cuando perdieron ante el Milan, ya que, en su opinión, “ganar en casa” hace que puedas “llegar lejos” en la Liga de Campeones.

“Ganar tus partidos en casa te hace llegar lejos. Queríamos aprender del año pasado, que perdimos aquí contra el Milan. Ganamos merecidamente, hemos creado muchas ocasiones y los dos goles vienen de dos penaltis. Merecimos más para meter goles por juego y no por penaltis, que fueron claros”, dijo en Movistar+.

“El míster pidió hacer lo mismo en el descanso. En la segunda parte presionaron menos porque cada salida nuestra era casi una ocasión. En los primeros diez o quince minutos de la segunda parte estuvimos mal con la pelota y nos costó más. Al final, una buena victoria para empezar”, analizó.

Además, Courtois explicó las diferencias que vive desde la portería esta temporada, con Xabi Alonso como entrenador, en comparación con la anterior, con Carlo Ancelotti como técnico.

“El míster está muy encima de que los extremos, Kylian -Mbappé-, y los centrocampistas ofensivos tienen que volver detrás del balón; y eso cambia mucho. Hasta hoy lo hemos hecho bastante bien y hay que seguir esa línea. El míster me pide también jugar más adelantado y corro más (ríe)”, declaró.