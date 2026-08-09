Courtois: ‘He vuelto antes porque con la lesión quería asegurarme de que todo estaba bien’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El guardameta regresó a los entrenamientos del Real Madrid tras su lesión en el Mundial y se perfila para el inicio de LaLiga 2026.

Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, regresó este domingo a los entrenamientos del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas ya que, tras la lesión sufrida ante España en los cuartos de final del Mundial, quería “asegurarse” de que todo “estaba bien”.

El guardameta tuvo que ser sustituido en la segunda parte del encuentro por un lesión muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda, aunque ya está disponible a las órdenes de Jose Mourinho para preparar ya el inicio de la temporada, como dijo a los medios del club.

“He vuelto un poco antes porque con la lesión quería asegurarme de que todo estaba bien haciendo entrenamientos individuales antes de estar con el equipo. Hoy ya he hecho entrenamiento de portero y me he sentido muy bien y contento de volver a los entrenos”, comentó.

Con el técnico portugués coincidió en su etapa en el Chelsea, y juntos ganaron la Premier League, por lo que se mostró “feliz” de volver a trabajar con él.

“Mourinho es un entrenador que exige mucho, disciplina, el grupo antes que las individualidades. Eso son para mí temas importantes para ganar. Es un gran entrenador y como ser humano es muy cercano. Dice las cosas como son y a mí me gusta. Creo que es la dirección que tenemos que tomar”, afirmó.

Tras una temporada en blanco, Courtois se mostró ambicioso de cara al próximo curso con los nuevos fichajes de la plantilla.

“Estamos con muchas ganas. Personalmente, quiero ganar títulos. Es importante para el equipo, la afición y el club volver a ganar. Después del Mundial y la lesión tenía ganas de encontrarme rápido bien y ha sido el caso para poder estar listo para el entrenamiento mañana. Hay bastantes jugadores nuevos, algunos los conocemos de haber jugado contra ellos pero el Mundial ha acabado muy tarde este año y no es fácil para el entrenador que todos vengan poco a poco”, aseveró.

El Madrid, que el sábado venció por 2-1 al Ferencvaros húngaro, disputará dos amistosos más, ante el Schalke 04 y el Deportivo de la Coruña, antes de iniciar LaLiga el 22 de agosto.

“Tenemos que ponernos a punto, seguir preparándonos. El equipo está bien. Ayer fue una buena victoria. Todo el mundo está cogiendo ritmo, los chavales se lucen y es bonito también. Al final, es prepararse porque el inicio de Liga viene rápido y va a ser duro, con partidos complicados, y el arranque es importante. Ojalá empecemos bien, terminar agosto 9 de 9 y seguir”, finalizó.