Panamá, 10 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 10 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Figura

    Courtois: ‘He vuelto antes porque con la lesión quería asegurarme de que todo estaba bien’

    El guardameta regresó a los entrenamientos del Real Madrid tras su lesión en el Mundial y se perfila para el inicio de LaLiga 2026.

    EFE
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Courtois: ‘He vuelto antes porque con la lesión quería asegurarme de que todo estaba bien’
    El guardameta belga del Real Madrid, Thibaut Courtois, es uno de los nominados. EFE

    Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, regresó este domingo a los entrenamientos del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas ya que, tras la lesión sufrida ante España en los cuartos de final del Mundial, quería “asegurarse” de que todo “estaba bien”.

    El guardameta tuvo que ser sustituido en la segunda parte del encuentro por un lesión muscular en el cuádriceps de su pierna izquierda, aunque ya está disponible a las órdenes de Jose Mourinho para preparar ya el inicio de la temporada, como dijo a los medios del club.

    “He vuelto un poco antes porque con la lesión quería asegurarme de que todo estaba bien haciendo entrenamientos individuales antes de estar con el equipo. Hoy ya he hecho entrenamiento de portero y me he sentido muy bien y contento de volver a los entrenos”, comentó.

    Con el técnico portugués coincidió en su etapa en el Chelsea, y juntos ganaron la Premier League, por lo que se mostró “feliz” de volver a trabajar con él.

    “Mourinho es un entrenador que exige mucho, disciplina, el grupo antes que las individualidades. Eso son para mí temas importantes para ganar. Es un gran entrenador y como ser humano es muy cercano. Dice las cosas como son y a mí me gusta. Creo que es la dirección que tenemos que tomar”, afirmó.

    Tras una temporada en blanco, Courtois se mostró ambicioso de cara al próximo curso con los nuevos fichajes de la plantilla.

    “Estamos con muchas ganas. Personalmente, quiero ganar títulos. Es importante para el equipo, la afición y el club volver a ganar. Después del Mundial y la lesión tenía ganas de encontrarme rápido bien y ha sido el caso para poder estar listo para el entrenamiento mañana. Hay bastantes jugadores nuevos, algunos los conocemos de haber jugado contra ellos pero el Mundial ha acabado muy tarde este año y no es fácil para el entrenador que todos vengan poco a poco”, aseveró.

    El Madrid, que el sábado venció por 2-1 al Ferencvaros húngaro, disputará dos amistosos más, ante el Schalke 04 y el Deportivo de la Coruña, antes de iniciar LaLiga el 22 de agosto.

    “Tenemos que ponernos a punto, seguir preparándonos. El equipo está bien. Ayer fue una buena victoria. Todo el mundo está cogiendo ritmo, los chavales se lucen y es bonito también. Al final, es prepararse porque el inicio de Liga viene rápido y va a ser duro, con partidos complicados, y el arranque es importante. Ojalá empecemos bien, terminar agosto 9 de 9 y seguir”, finalizó.

    EFE

    Agencia de noticias

    Última Hora

    • 00:10 Panamax 2026: Panamá y países aliados simulan asaltos aéreo y marítimo para proteger el Canal Leer más
    • 00:00 Trump designa a secretario personal de la Casa Blanca como su nuevo asistente Leer más
    • 23:44 Mariano Rivera, Ramiro Mendoza y Carlos Ruiz vuelven al diamante de las Grandes Ligas Leer más
    • 22:46 Panamá celebra su regreso al octavo lugar en Centroamericanos y del Caribe 60 años después Leer más
    • 21:45 Panamá activa la Operación ‘Escudo de Acero’ para reforzar la seguridad en la frontera con Colombia Leer más
    • 21:31 Perú anuncia la muerte de once connacionales que luchaban en el Ejército ruso contra Ucrania Leer más
    • 21:30 Maersk advierte que Panamá pierde terreno logístico y urge avanzar con Río Indio Leer más
    • 20:50 Réplica del director de Pandeportes Leer más
    • 20:39 Diputado Ernesto Cedeño demandará ante la Corte el acuerdo que creó la Policía Municipal  Leer más
    • 20:32 Courtois: ‘He vuelto antes porque con la lesión quería asegurarme de que todo estaba bien’ Leer más