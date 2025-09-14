Panamá, 14 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Boxeo

    Crawford derrota al ‘Canelo’ Álvarez por decisión unánime y le arrebata sus títulos mundiales

    EFE

    El estadounidense Terence Crawford dio una clase maestra de buen boxeo para derrotar este sábado por decisión unánime al mexicano Saúl ‘Canelo’ Alvarez’ y despojarlo de los títulos mundiales de peso súper mediano.

    Crawford, que aceptó el reto de subir dos divisiones, se impuso con tarjetas de 116-112, 115-113, 115-113.

    Veloz como un felino, con movimientos laterales con los que escapó del ataque de su rival, el de Nebraska desconcertó al de Guadalajara, que por momentos hizo daño con su recto de derecha, pero recibió mucho castigo.

    Terence Crawford sumó su cuadragésima segunda victoria consecutiva, 31 de ellas por nocaut, y 'Canelo' sufrió su tercer revés, con 63 triunfos, 39 antes del límite, y dos empates. EFE

    Después de casi dos minutos de baile, hubo algunos tímidos intercambios en el primer asalto, sin ventaja para ninguno.

    En el segundo, el mexicano salió a proponer y llevó la iniciativa, aunque hizo poco daño, algo parecido al tercer asalto en el que Crawford encontró un buen golpe de repuesta que hizo impacto en la anatomía del mexicano.

    A partir de ahí, Crawford insistió con el ‘jab’ y se cuidó de la potente derecha de Álvarez, que terminó el episodio con inflamación en un ojo.

    El estadounidense llegó a la mitad con ventaja después de pegar los mejores golpes en el sexto ‘round’. Desesperado, ‘Canelo’ atacó, sin embargo, recibió buenos impactos zurdos de Terence, con una admirable defensa después de dañar con el ‘jab’.

    El estadounidense Terence Crawford (d) golpea al mexicano Canelo Alvarez (i) durante su combate por el Campeonato del Mundo del peso Super Medio in Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. EFE/IAN MAULE

    En el octavo el mexicano tuvo una ligera mejoría, pero en el noveno, otra vez Crawford tuvo la iniciativa en el centro del ring e hizo fallar al mexicano, parado sin tirar golpes en gran parte del ‘round’.

    El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez (i) se enfrenta al estadounidense Terence Crawford (d) en el Allegiant Stadium en Las Vegas, EE. UU. EFE/ Octavio Guzman

    En el undécimo asalto, el monarca de los súper medianos salió a forzar el pleito, pero se encontró con un oponente con excelente preparación física y buenos contragolpes, lo cual le impidió emparejar la acciones.

    Terence Crawford sumó su cuadragésima segunda victoria consecutiva, 31 de ellas por nocaut, y ‘Canelo’ sufrió su tercer revés, con 63 triunfos, 39 antes del límite, y dos empates.

    El boxeador estadounidense Terence Crawford durante la rueda de prensa ofrecida al término del combate ante el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez este sábado, en el Allegiant Stadium en Las Vegas (EE.UU.). Crawford ha derrotado al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez por voto unánime y le ha arrebatado sus títulos mundiales. EFE/ Octavio Guzmán

    “Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford”, dijo Saúl Álvarez, que a los 35 años ha comenzado a dar muestras de que podría estar cerca de su final como púgil profesional.

    El boxeador estadounidense Terence Crawford (d) junto al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez durante la rueda de prensa posterior al combate que se ha celebrado este sábado, en el Allegiant Stadium en Las Vegas (EE.UU.). Crawford ha derrotado al mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez por voto unánime y le ha arrebatado sus títulos mundiales. EFE/ Octavio Guzmán

    EFE

    Agencia de noticias


