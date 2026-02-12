Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los encuentros de las ventanas clasificatorias se disputarán en la Arena Roberto Durán.

La crisis energética y económica que atraviesa Cuba provocó el traslado de sus próximos partidos como local en los Clasificatorios de las Américas al Mundial FIBA 2027, incluyendo el duelo ante Panamá.

La Federación Cubana de Baloncesto informó oficialmente a FIBA que no está en condiciones de garantizar la adecuada organización de los compromisos programados en La Habana, por lo que ambos encuentros fueron reubicados en la Ciudad de Panamá.

Originalmente, la selección cubana debía disputar sus dos partidos de esta ventana en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, en la capital cubana.

Sin embargo, el deterioro de la red eléctrica, la escasez de combustible y las limitaciones logísticas derivadas de la coyuntura interna obligaron a cambiar la sede para no postergar los partidos camino al Mundial Catar 2027.

Cuba se encuentra en una crisis a raíz de las presiones estadounidenses. Archivo

En su comunicado, la federación cubana explicó que la decisión responde a “la situación actual del país” y que el objetivo es asegurar la certeza operativa de las ventanas de clasificación y resguardar la integridad de la competición.

La FIBA avaló el ajuste de sede para evitar riesgos organizativos y garantizar que los partidos se disputen en condiciones reglamentarias.

Como resultado, el partido Cuba vs. Panamá del viernes 27 de febrero y el choque Cuba vs. Uruguay del lunes 2 de marzo se jugarán en la Arena Roberto Durán, en la capital panameña.

El resto de los partidos del Grupo D correspondientes a las Ventanas 2 y 3 se mantienen sin cambios respecto al calendario original.

El traslado ocurre en medio de un escenario complejo en la isla, marcado por apagones prolongados, fallas recurrentes del sistema eléctrico, depreciación acelerada de la moneda y limitaciones en el transporte y la conectividad aérea.

La falta de combustible y el desgaste de la infraestructura han impactado múltiples sectores, incluyendo la capacidad de montar eventos deportivos internacionales con los estándares técnicos requeridos.

Para Panamá, que debía visitar territorio cubano, ahora disputará ese compromiso en casa, aunque formalmente seguirá siendo Cuba el local administrativo del encuentro. Luego viajará a Buenos Aires para medirse a Argentina en el estadio de Obras Sanitarias.

Tras el anuncio del cambio de sede, la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba) dio a conocer los precios para los boletos de ambos partidos en la Arena Roberto Durán. La preventa fija el courtside en 55 dólares, el sector VIP en 25, butacas en 8 y entradas generales en 5 dólares, con vigencia hasta el 22 de febrero. Los montos no incluyen cargos adicionales por servicio.

Fepaba también informó que los menores de 14 años que asistan con camisetas de academias podrán ingresar gratis, mientras que los jubilados deberán gestionar su descuento de manera presencial en la sucursal de Panatickets ubicada en Multiplaza.