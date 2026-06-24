Cristian ‘Fulo’ Martínez, la historia del MVP de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Desde El Chorrillo hasta el escenario más grande del fútbol mundial, Cristian Fulo Martínez ha construido una carrera marcada por la constancia, el sacrificio y la evolución, rasgos que lo llevaron a ser elegido Jugador Más Valioso tras la derrota de Panamá por 1-0 ante Croacia en la segunda jornada del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Más allá del resultado, el reconocimiento de MVP (Jugador Más Valioso) al mediocampista panameño pone en valor una trayectoria forjada desde las bases del fútbol local hasta su consolidación en la selección nacional, donde se ha convertido en una pieza clave del mediocampo.

Con apenas 1.70 metros de estatura, Martínez nació y creció en el barrio de El Chorrillo, específicamente en la calle 25 abajo, donde comenzó a forjar el carácter competitivo que hoy lo identifica en la élite del fútbol internacional.

Su debut en la Liga Panameña de Fútbol (LPF) llegó en 2013, con apenas 16 años, mostrando desde temprano condiciones que lo proyectaban como uno de los talentos emergentes del fútbol nacional. A nivel de selección, su estreno con la absoluta se dio el 17 de febrero de 2016 en un amistoso ante El Salvador, ingresando al minuto 78 en la victoria 1-0 en el estadio Rommel Fernández.

En sus primeros años con la selección de Panamá, Martínez fue considerado una pieza de recambio, pero su evolución llegó en 2021, cuando fue reconvertido a volante de primera línea, rol en el que encontró mayor protagonismo bajo la gestión técnica de Jorge Luis Dely Valdés. Desde entonces, su presencia en las convocatorias fue constante, convirtiéndose en una alternativa recurrente de nombres como Aníbal Godoy y Adalberto Carrasquilla.

Con el paso del tiempo, su rendimiento lo llevó a consolidarse en la estructura del equipo, especialmente bajo la dirección de Thomas Christiansen, quien lo ha utilizado tanto como mediocampista central como en funciones más abiertas, siempre destacando su sacrificio y disciplina táctica.

Actualmente, Martínez milita en el Apollon Limassol de Israel, tras una carrera internacional que lo ha llevado por ligas de Estados Unidos, España, Venezuela y Arabia Saudita, consolidando un perfil de futbolista de recorrido y adaptación constante.

Su camino con la Selección también ha estado marcado por participaciones en torneos importantes. En 2018 fue incluido en la lista preliminar para el Mundial de Rusia, aunque no entró en la nómina final. En la Eliminatoria rumbo a Catar 2022 disputó ocho partidos, en los que Panamá finalizó en la quinta posición.

Posteriormente, formó parte de procesos destacados como la Liga de Naciones 2022-23 (cuarto lugar), la Copa Oro 2023 (subcampeón), la Liga de Naciones 2023-24 (cuarto lugar), la Copa América 2024 (cuartos de final) y la Liga de Naciones 2024-25 (subcampeón), consolidándose como un habitual en la selección nacional.

El reconocimiento como MVP en el Mundial 2026 no solo premia su actuación en el partido ante Croacia, sino que también resume una carrera construida desde el esfuerzo, la constancia y la resiliencia de un futbolista que ha sabido ganarse un lugar en la historia reciente del fútbol panameño.