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    Fútbol

    Cristian Martínez debutó con el Slovan Bratislava de Eslovaquia

    El volante panameño debutó en la goleada del Slovan Bratislava 4-0 sobre el Banska Bystrica, donde César Blackman destacó con una asistencia.

    Humberto Cornejo
    Cristian Martínez debutó con el Slovan Bratislava de Eslovaquia
    Christian Martínez junto con Iván Kmotrík Jr., en la firma del contrato. Foto: Tomada de @skslovanbratislava

    El panameño Cristian Martínez hizo este domingo su debut oficial con el Slovan Bratislava en la contundente victoria 4-0 sobre el Banska Bystrica, en el inicio de la Superliga de Eslovaquia, en un partido que también contó con protagonismo de su compatriota César Blackman.

    Martínez, de 29 años, comenzó el encuentro en el banquillo y tuvo sus primeros minutos al ingresar al terreno de juego al 73′, en sustitución de Blackman, quien fue titular y firmó una asistencia en el segundo gol del compromiso.

    El lateral habilitó a Kenan Bajrić al 24’, en una acción que encaminó la goleada del conjunto local.

    El debut de Martínez se produce apenas días después de haber sido anunciado como nuevo jugador del club, con el que firmó un contrato por tres temporadas. El mediocampista llega procedente del Ironi Kiryat Shmona de Israel, tras su participación con la selección de Panamá en la Copa Mundial 2026, donde fue titular en los tres partidos del equipo nacional.

    Además, el encuentro marcó el reencuentro de Martínez con César Blackman, quien milita en el Slovan Bratislava desde 2023. Ambos compartieron vestuario con la selección panameña durante el pasado Mundial y ahora buscan consolidarse juntos en el fútbol europeo.

    El Slovan Bratislava volverá a la acción el próximo miércoles 29 de julio, cuando se enfrente al Saburtalo en el partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación a la Liga de Campeones, con ventaja de 2-0 en el marcador global. El compromiso está programado para la 1:15 p.m.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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