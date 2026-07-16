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    Refuerzo

    Cristian Martínez estaría cerca de jugar con el Slovan Bratislava

    El panameño llegaría tras destacar con La Roja en el Mundial 2026 y compartiría equipo con César Blackman.

    Humberto Cornejo
    Cristian Martínez estaría cerca de jugar con el Slovan Bratislava
    Cristian Martínez en acción durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 contra Croacia. EFE

    El futbolista panameño Cristian Martínez estaría cerca de convertirse en nuevo jugador del Slovan Bratislava de Eslovaquia, luego de que el director ejecutivo del club, Iván Kmotrík Jr., confirmara que el acuerdo está cerrado y que solo faltan detalles mínimos para oficializar la operación.

    Según informó la institución eslovaca, Martínez viajaría esta misma noche para incorporarse al equipo lo antes posible y comenzar una nueva etapa en su carrera profesional.

    El mediocampista llegaría procedente del Ironi Kiryat Shmona de Israel y se reencontraría con el también panameño César Blackman, quien milita en el Slovan Bratislava desde 2023. Ambos jugadores fueron parte de la convocatoria de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    Martínez tuvo una destacada participación con la selección panameña durante el Mundial, siendo uno de los futbolistas mejor valorados del equipo dirigido por Thomas Christiansen, pese a que La Roja quedó eliminada en la fase de grupos tras perder ante Ghana, Croacia e Inglaterra.

    En el Slovan Bratislava, el volante panameño sería dirigido por el exfutbolista marfileño Yaya Touré, quien fue anunciado recientemente como nuevo entrenador del club.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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