Cristian Martínez firma por tres temporadas con el Slovan Bratislava

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El mediocampista panameño llega con cartel mundialista y se reencontrará con César Blackman en el club eslovaco.

El mediocampista panameño Cristian Martínez fue anunciado como nuevo jugador del Slovan Bratislava, tras firmar un contrato por las próximas tres temporadas con el club más laureado del fútbol eslovaco.

Martínez, de 29 años, quien disputó como titular los tres partidos de Panamá en la Copa Mundial 2026, se incorporará de inmediato a la pretemporada del primer equipo, reforzando una plantilla que sigue sumando talento con experiencia internacional.

“Estoy muy feliz de venir al Slovan Bratislava, un gran club con una rica historia y grandes ambiciones. Después del Mundial, tuve varias ofertas y oportunidades, y estoy muy contento de vestir la camiseta del Slovan. Mi compañero y amigo César Blackman también influyó mucho en mi decisión; hablamos varias veces y por teléfono me contó cosas muy positivas sobre el Slovan”, expresó Martínez al club durante la firma de su contrato.

“Estoy muy ilusionado con el estadio de Tehelné Pol, es precioso, y tengo muchas ganas de jugar allí por primera vez. Quiero dar lo mejor de mí a la afición, porque lo doy todo en el fútbol y quiero luchar por el éxito de mi equipo, por el éxito del Slovan Bratislava”, añadió.

Martínez llega procedente del Ironi Kiryat Shmona de Israel y se reencontrará en el equipo con su compatriota César Blackman, quien milita en el conjunto eslovaco desde 2023. Ambos formaron parte de la selección de Panamá en el Mundial de 2026.

“Lo hemos estado siguiendo desde hace tiempo y estuvo en nuestra lista de transferibles en ventanas de transferencias anteriores. Ahora, Yaya Touré y yo hemos coincidido en que representa el perfil de un jugador que se adapta al estilo de juego moderno del entrenador”, expresó Iván Kmotrík Jr., director general del club.

“Hubo un enorme interés por Cristian después del Mundial. Hemos tenido negociaciones muy difíciles en las últimas dos semanas, ya que el jugador y su anterior club recibieron numerosas ofertas. Por lo tanto, estoy muy contento de que hayamos logrado cerrar con éxito este difícil traspaso y firmar un contrato de tres años. Estoy feliz de que, además de César Blackman, tendremos otro participante del Mundial en la plantilla", señaló Kmotrík Jr.

Martínez, internacional en 69 ocasiones con la selección nacional, fue uno de los jugadores más destacados del combinado dirigido por Thomas Christiansen durante el pasado Mundial, incluso siendo elegido como mejor jugador del partido en el encuentro frente a Croacia.