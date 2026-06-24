Cristian Martínez fue MVP en la derrota de Panamá ante Croacia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El volante istmeño tuvo un gran desempeño en el campo y fue elegido pese a la derrota de La Roja1-0 ante Croacia en el Mundial 2026.

Cristian Martínez fue elegido este martes como el Jugador Más Valioso del partido, en la derrota de Panamá por 1-0 ante Croacia en el Toronto Stadium, en la segunda jornada del grupo L de la Copa Mundial 2026.

“En lo personal, contento con el logro que conseguí, que fuí jugador de partido. Se lo dedico a Dios, a toda mi familia, al pueblo panameño”, dijo Martínez al terminar el partido.

“Un poco triste por cómo terminó el partido. Nos costó ese gol y es hora de pasar la página y terminar con un triunfo para brindarle esa alegría al pueblo panameño”, agregó.

El único gol del encuentro llegó al minuto 54, cuando una acción por banda derecha terminó en un centro que Ante Budimir convirtió en el 1-0 para el conjunto europeo, en un duelo de alta intensidad y gran exigencia táctica.

“Creo que contento por poder cumplir mi sueño, que era debutar en una Copa del Mundo. Triste, porque podíamos quizás un poco más en la siguiente fase, pero así es el fútbol, y como te lo he dicho, toca pasar la página y cerrar de la mejor manera con Inglaterra”, expresó.

Por su parte, Michael Amir Murillo volvió a ser uno de los puntos altos de La Roja por la banda derecha, generando salidas constantes y acciones ofensivas de peligro.

“Creo que sacando el resumen de los dos partidos tal vez merecíamos un poco más. Son equipos que no necesitan tanto para marcar un gol”, comentó Murillo, quien considera los puntos a seguir en el próximo compromiso.

“Creo que mantener el nivel, la misma intensidad, el mismo nivel que habíamos tenido los primeros 45 minutos. Luego en el segundo tiempo tal vez bajamos un poco y es donde los otros equipos nos aprovecharon. Esta vez fue un poco antes del final, con Ghana fue a lo último y esta vez fue un poco antes”, añadió.

Panamá cerrará su participación en la fase de grupos el próximo 27 de junio ante Inglaterra en Nueva York, a las 4:00 p.m., mientras que Croacia enfrentará a Ghana en Filadelfia.