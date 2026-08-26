Cristian Martínez mete al Slovan Bratislava a la Champions League

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El sorteo de la fase de liga se realizará este jueves en Mónaco, a partir de las 11:00 de la mañana, hora de Panamá.

El panameño Cristian Martínez apareció en el momento decisivo y marcó el gol que clasificó al Slovan Bratislava a la fase de liga de la UEFA Champions League, luego de vencer 2-1 al Celje de Eslovenia en el partido de vuelta de los playoffs y avanzar con un global de 3-2.

El encuentro disputado en Eslovenia fue una dura batalla y terminó con el mismo marcador de 1-1 que se registró en el partido de ida en Bratislava , por lo que fue necesario recurrir al tiempo extra para definir al clasificado.

El Celje tomó ventaja al minuto 18, cuando Andraz Sporar aprovechó una oportunidad para poner el 0-1 y complicar las aspiraciones del conjunto eslovaco. Sin embargo, el Slovan reaccionó antes del descanso y consiguió la igualdad al minuto 34, luego de que Svit Seslar transformara un penal.

Con el empate 1-1 al finalizar los 90 minutos, ambos equipos tuvieron que disputar el tiempo extra. Fue entonces cuando apareció Martínez para convertirse en el protagonista de la noche.

Al minuto 100, el mediocampista panameño recibió un pase de Nino Marcelli y quedó con espacio para definir frente al guardameta Zan Luk Leban.

🇵🇦 ASISTENCIA EN LA IGA, GOLAZO EN LA VUELTA



¡¡`FULO` MARTÍNEZ LE ESTÁ DANDO EL PASE AL SLOVAN CON UN GOLAZO AL 100'!!



HISTÓRICO LO DEL PANAMEÑO🤩🔥



▶️ Mirá la 🏆 #ChampionsLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/xfYEGAUcnz — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) August 26, 2026

Martínez no dudó y, con una precisa vaselina, picó el balón por encima del portero para poner el 2-1 y darle al Slovan Bratislava la ventaja que terminaría siendo definitiva.

Martínez, quien ya había sido determinante en el partido de ida al aportar una asistencia, volvió a demostrar su importancia en una serie que terminó inclinándose a favor del equipo eslovaco.

El panameño permaneció en cancha hasta el inicio del segundo tiempo extra, cuando fue sustituido después de cumplir nuevamente un papel destacado en la clasificación del Bratislava.

Con este resultado, el Slovan Bratislava aseguró su presencia en la fase de liga de la Champions League, donde se medirá a algunos de los clubes más importantes de Europa.

El sorteo de la fase de liga se realizará este jueves en Mónaco, a partir de las 11:00 de la mañana, hora de Panamá. El Slovan Bratislava estará en el bombo 4, al igual que el LASK Linz de Austria, equipo en el que milita el también panameño Andrés Andrade.