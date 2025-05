Cristian Martínez quiere los seis puntos; Tomás Rodríguez busca ganarse su espacio en La Roja

El volante de la selección de Panamá, Cristian Martínez, reconoce que los partidos de eliminatoria contra Belice y Nicaragua no serán nada fácil, aunque reafirmó que el objetivo es sumar los seis puntos.

Martínez es consciente que todos los equipos saldrán a buscar el triunfo, por lo que el grupo debe salir con la mentalidad de hacer un buen partido.

“Nos estamos preparando de la mejor manera, porque viene lo que todo un país anhela, que es la clasificación al Mundial. El objetivo es prepararnos bien para sacar los seis puntos”, manifestó Martínez, quien está dispuesta a jugar en la posición que lo necesite Thomas Christiansen.

“En la eliminatoria no hay ningún equipo fácil. Creo que va a ser un partido muy difícil. Tenemos que ir con la mentalidad de hacer las cosas bien para traer los tres puntos”, agregó.

En la actualidad, Panamá (+4) y Nicaragua (+7) están igualados con seis puntos en el grupo D, pero el onceno Pinolero se ubica primero al tener mejor diferencia de goles.

En la actualidad, Martínez viene de tener una buena temporada con el Hapoel Ironi Kiryat Shmona, que ejerció la opción de compra por dos años.

“En lo personal, me he sentido muy bien allá, es una liga muy competitiva. El equipo no es uno de los grandes de Israel, pero compite bien. La meta es hacer un buen torneo”, manifestó Martínez.

“Estoy muy contento con el torneo que hice y por la compra que acaba de hacer el equipo. Ahora queda seguir trabajando”, añadió.

Por su parte, el delantero Tomás Rodríguez expresó que aprovechará cada oportunidad para aportar su granito de arena.

“En la selección hay buenos delanteros, las oportunidades son mínimas. Para mí es importante aprovecharlas de la mejor manera y buscar mi espacio en la selección”, señaló Rodríguez, quien tiene un buen rendimiento con el Monagas de Venezuela.

“Vengo a ganarme mi puesto, a dar todo de mí y aprovechar cualquier oportunidad”, añadió.

La Roja se medirá a Belice el próximo 7 de junio, en Belmopán; mientras que recibirá la visita de Nicaragua el 10 de junio, en el estadio Rommel Fernández.