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    Refuerzo

    Cristian Martínez ya entrena con el Slovan Bratislava

    El panameño inicia su etapa en Europa junto a César Blackman bajo la dirección de Yaya Touré.

    Humberto Cornejo
    Cristian Martínez ya entrena con el Slovan Bratislava
    Cristian Martínez durante su primer entrenamiento con el Bratislava. Foto: Tomada de @skslovanbratislava

    Cristian Martínez ya se pone a punto con el Slovan Bratislava. El volante panameño realizó este lunes su primer entrenamiento con el club eslovaco, apenas un día después de haber sido presentado oficialmente como nuevo refuerzo de la institución.

    En las imágenes compartidas por el equipo, se observa a Martínez integrado al grupo, vistiendo el uniforme de entrenamiento y participando activamente en la sesión. En otra fotografía difundida por el club también aparece su compatriota César Blackman, con quien compartirá vestuario en esta nueva etapa en el fútbol europeo.

    La práctica se desarrolló bajo la atenta mirada del técnico Yaya Touré, quien vive su primera temporada al frente del Slovan Bratislava y sigue afinando detalles en la preparación del equipo.

    Martínez, de 29 años, fue anunciado el pasado domingo 19 de noviembre como nuevo jugador del club, tras firmar un contrato por tres temporadas. Su llegada se da luego de su participación en la Copa Mundial 2026, donde fue titular en los tres partidos de la selección de Panamá.

    “Estoy muy feliz de venir al Slovan Bratislava, un gran club con una rica historia y grandes ambiciones. Después del Mundial, tuve varias ofertas y oportunidades, y estoy muy contento de vestir esta camiseta”, expresó el jugador durante en una entrevista a la institución.

    El volante, que llega procedente del Ironi Kiryat Shmona de Israel, se reencontrará con Blackman, quien milita en el equipo desde 2023. Ambos formaron parte del combinado panameño en la última cita mundialista.

    Con 69 partidos internacionales con Panamá, Martínez fue uno de los elementos más destacados del equipo dirigido por Thomas Christiansen en el Mundial, incluso siendo elegido el mejor jugador del partido en el duelo frente a Croacia.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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