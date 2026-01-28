Cristian Quintero: Los partidos del Clásico Nacional ‘hay que ganarlos’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

“Estos partidos hay que ganarlos”, es la frase de Cristian ‘Clikiti’ Quintero resume el estado emocional de Tauro FC en la antesala del Clásico Nacional ante Plaza Amador, a disputarse este sábado en el COS Sports Plaza por la jornada 3 del Torneo Clausura 2026.

Tauro no ha iniciado el torneo como esperaba. Dos empates consecutivos —ante Alianza y Sporting San Miguelito— y un solo gol anotado por Jonathan Ceceña.

El problema, sin embargo, trasciende el arranque del Clausura: el club arrastra 11 partidos sin ganar, ocho de ellos bajo la dirección técnica de Bernardo Redín, etapa en la que solo ha podido rescatar tres empates.

Aun así, Quintero, referente ofensivo del equipo y taurino desde la base, evita mirar hacia atrás.

“No le tomo mucha importancia a la estadística porque cada partido es distinto. Nosotros siempre salimos con la mentalidad de buscar los tres puntos y nos hemos preparado bien para ir a buscarlos el sábado”, afirmó el atacante, quien suma 5 goles y 4 asistencias en 22 clásicos nacionales.

“Sabemos que la barra exige, y más en estos partidos. Vamos a pelear para darle esa alegría”, añadió Quintero, quien destacó el crecimiento defensivo del equipo y confía en que el volumen de juego termine traduciéndose en goles. “Tenemos un buen mediocampo, jugadores de buen pie. Cuando se abra el partido, los goles van a llegar”, sostuvo el delantero de 25 años de edad.

Desde la zona media, Nicholas Anderson coincidió en que el momento obliga a dar un paso adelante.

“Todos los partidos son importantes para sumar de a tres. Queremos dejar atrás los empates de las dos primeras fechas”, señaló el volante, quien aseguró que el equipo ha trabajado durante la semana bajo la idea que plantea el cuerpo técnico.

“Lo que estamos trabajando se va a reflejar el fin de semana”, apuntó.

Para Anderson, vencer a Plaza Amador tendría un valor que va más allá de la tabla.

“Es un clásico, un partido personal para todo el grupo y para la institución completa. Lo más importante es empezar con un triunfo y que sea contra ellos”, subrayó, recordando además que Tauro ya sabe lo que es ganar en el COS Sports Plaza, incluso desde la inauguración del escenario.

El mediocampista también fue autocrítico en lo futbolístico.

“Nos ha faltado finalizar mejor. Cuando los delanteros se encuentren con el gol, con el apoyo de todo el grupo, los partidos se van a sacar adelante”, explicó, restando sorpresa al irregular inicio de Plaza Amador en el torneo y destacando la paridad que se ha visto en las primeras jornadas.