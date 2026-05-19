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    Convocatoria

    Cristiano encabeza la convocatoria de Portugal para el que será su último Mundial

    El atacante lidera la lista para la Copa del Mundo 2026, en lo que será su sexta y última.

    EFE
    Cristiano encabeza la convocatoria de Portugal para el que será su último Mundial
    RIYADH (Saudi Arabia), 16/05/2026.- Cristiano Ronaldo controla el balón en la derrota del Al-Nassr ante el Gamba Osaka en la final del AFC Champions League 2 . (Liga de Campeones, Arabia Saudita) EFE/EPA/STRINGER

    Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal anunciada este martes por el seleccionador, el español Roberto Martínez, para el Mundial de 2026, que será el sexto y último de su carrera.

    Cristiano, de 41 años, forma parte de una lista de 27 jugadores en la que se encuentran caras conocidas como Vitinha o Bruno Fernandes, y en la que destaca la inclusión del delantero de la Real Sociedad, Gonçalo Guedes.

    Cristiano encabeza la convocatoria de Portugal para el que será su último Mundial
    Cristiano Ronaldo durante un partido con Portugal. EFE

    En una conferencia de prensa en el complejo Ciudad del Fútbol en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, Martínez destacó hoy la “flexibilidad” de Guedes, “que puede jugar por las bandas, por el centro y abrir espacios en el contraataque”.

    Cristiano encabeza la convocatoria de Portugal para el que será su último Mundial
    Joao Felix también aparece en la convocatoria de Portugal. (Arabia Saudita) EFE/EPA/STRINGER

    Cristiano reconoció el pasado noviembre, durante una cumbre en Arabia Saudita, donde juega en el Al Nassr, que, a sus 41 años, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último en el que participe.

    Convocados:

    Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting, POR), José Sá (Wolverhampton, ING), Ricardo Velho (Gençlerbirligi, TUR).

    Defensas: Diogo Dalot (Manchester United, ING), Matheus Nunes (Manchester City, ING), Nélson Semedo (Fenerbahçe, TUR), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Rúben Dias (Manchester City, ING), Tomás Araújo (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).

    Cristiano encabeza la convocatoria de Portugal para el que será su último Mundial
    Vitinha es otra de las figuras que tiene la selección de Portugal. Foto: EFE

    Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), João Neves (PSG, FRA), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Bernardo Silva (Man. City, ING).

    Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP), Gonçalo Ramos (PSG, FRA) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA).

    EFE

    Agencia de noticias


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