Panamá, 19 de mayo del 2026

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    Fútbol

    Cristiano encabeza la convocatoria de Portugal para el que será su último Mundial

    El seleccionador Roberto Martínez mantuvo la base habitual del equipo e incluyó nombres como Bruno Fernandes, Vitinha y Bernardo Silva, además del regreso de Gonçalo Guedes.

    EFE
    Cristiano encabeza la convocatoria de Portugal para el que será su último Mundial
    El delantero luso de 41 años disputará su sextq Copa del Mundo. Foto: EFE

    Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de Portugal anunciada este martes por el seleccionador, el español Roberto Martínez, para el Mundial de 2026, que será el sexto y último de su carrera.

    Cristiano, de 41 años, forma parte de una lista de 27 jugadores en la que se encuentran caras conocidas como Vitinha o Bruno Fernandes, y en la que destaca la inclusión del delantero de la Real Sociedad, Gonçalo Guedes.

    En una conferencia de prensa en el complejo Ciudad del Fútbol en Oeiras, en el área metropolitana de Lisboa, Martínez destacó hoy la “flexibilidad” de Guedes, “que puede jugar por las bandas, por el centro y abrir espacios en el contraataque”.

    Cristiano reconoció el pasado noviembre, durante una cumbre en Arabia Saudita, donde juega en el Al Nassr, que, a sus 41 años, el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá será el último en el que participe.

    A pesar de su edad, el exdelantero del Real Madrid sigue teniendo la “competitividad” necesaria para formar parte de la selección, donde ha sido “ejemplar”, afirmó Martínez, quien espera de él “el mismo nivel de responsabilidad y ejemplo dentro del vestuario” en este Mundial.

    “Cuando hablamos de Cristiano, hay dos jugadores. El ícono del fútbol mundial, sobre el que todos los aficionados del mundo tienen una opinión y aceptan lo que aporta al fútbol, y luego está nuestro capitán. Tiene la misma exigencia que los demás jugadores”, aseveró el técnico catalán.

    En cuanto a Guedes será, según Martínez, el tercer delantero de la plantilla, debido a su “flexibilidad” ofensiva, ya que “puede jugar por fuera, por dentro y abrir espacios en el contraataque”.

    Sobre Samú Costa, centrocampista del Mallorca y también en la lista, el seleccionador destacó “su energía y su garra” demostradas en la última convocatoria.

    “Es un ‘8’, pero es muy dinámico. Llega al área, pero en el aspecto defensivo también es muy importante. Se adapta perfectamente a lo que necesitamos para el Mundial (...) Es un mediocampista más defensivo, que creo que es muy importante para este torneo”, opinó.

    En el Mundial 2026, Portugal se enfrentará a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo en el Grupo K.

    La selección dirigida por Martínez se preparará para la cita mundialista con partidos en casa los próximos días 6 y 10 de junio contra Chile y Nigeria, respectivamente.

    Convocados:

    Porteros: Diogo Costa (Oporto, POR), Rui Silva (Sporting, POR), José Sá (Wolverhampton, ING), Ricardo Velho (Gençlerbirligi, TUR).

    Defensas: Diogo Dalot (Manchester United, ING), Matheus Nunes (Manchester City, ING), Nélson Semedo (Fenerbahçe, TUR), João Cancelo (FC Barcelona, ESP), Nuno Mendes (PSG, FRA), Gonçalo Inácio (Sporting, POR), Rúben Dias (Manchester City, ING), Tomás Araújo (Benfica, POR), Renato Veiga (Villarreal, ESP).

    Centrocampistas: Rúben Neves (Al Hilal, KSA), Samú Costa (Mallorca, ESP), João Neves (PSG, FRA), Vitinha (PSG, FRA), Bruno Fernandes (Man. United, ING), Bernardo Silva (Man. City, ING).

    Delanteros: João Félix (Al Nassr, KSA), Francisco Trincão (Sporting, POR), Francisco Conceição (Juventus, ITA), Pedro Neto (Chelsea, ING), Rafael Leão (AC Milan, ITA), Gonçalo Guedes (Real Sociedad, ESP), Gonçalo Ramos (PSG, FRA) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr, KSA).

    EFE

    Agencia de noticias


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