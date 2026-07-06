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    Copa del Mundo

    Cristiano Ronaldo, 7,330 días después

    El atacante cerró su etapa en los Mundiales tras caer con Portugal ante España, dejando una huella única con goles en seis ediciones y más de dos décadas de historia.

    EFE
    Cristiano Ronaldo, 7,330 días después
    Cristiano Ronaldo no pudo controlar las emociones tras la derrota con España. (España) EFE/EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

    7,330 días después de jugar sus primeros minutos en un Mundial, Cristiano Ronaldo ha echado el cierre. Derrotado, él y la selección portuguesa, por España (1-0), por un gol de Mikel Merino, deja el torneo como el único jugador en casi un siglo que ha marcado en seis ediciones, pero sin lograr el título que le hubiese sentado en la mesa de los más grandes de la historia.

    Cristiano Ronaldo, 7,330 días después
    Cristiano Ronaldo de Portugal llora este lunes, al finalizar el juego. EFE/ Lavandeira Jr

    “Ojalá no sea mi último partido”. Relajado, sonriente, Cristiano expresó la víspera su temor a un final prematuro. No por quedarse sin un título que ya tiene Leo Messi, su antagonista, sino por rendirse al paso del tiempo, a la evidencia de que, con 45 años, sería una quimera pensar que puede jugar una séptima Copa del Mundo. “Cristiano no va a ser más o menos Cristiano por ganar la Copa del Mundo”, aseguró la víspera.

    Más de dos decenios después de su debut abandona el máximo torneo convencido de que no lo ha hecho “tan mal” para ser el centro de la diana de las críticas que ha recibido una selección que nunca alcanzó el nivel que se le suponía por la pléyade de estrellas de su plantilla.

    Cristiano Ronaldo, 7,330 días después
    Lamine Yamal saluda a Cristiano Ronaldo al terminar el partido. (España) EFE/EPA/SAM WASSON

    Cristiano se ha sentido perseguido por la crítica y aclamado, en Estados Unidos, por una afición entre la que sigue siendo una estrella, que esperó durante horas a la puerta de los hoteles para captar una imagen suya y a la que no le importa que no haya podido seguir el increíble ritmo goleador de Messi, Mbappé, Haaland o Kane.

    En su último partido en un Mundial, siguió contando con el apoyo de la grada, que coreó su nombre de forma intermitente, pese a sus escasas intervenciones. Cristiano limita ahora su área de acción, con 41 años sabe que, por mucho que se cuide, no tiene la explosividad de antaño. Y espera su momento.

    No llegó tal momento, pese a que lo buscó. Se fue del Mundial sin el protagonismo que buscaba, pero con la conciencia tranquila, “después de darlo todo”.

    Fue una despedida cruel, sellada por un gol de Mikel Merino en el minuto 90, cuando ya se reservaba para aguantar la prórroga.

    Cristiano Ronaldo, 7,330 días después
    Cristiano Ronaldo al finalizar un partido de los octavos de final del Mundial. EFE/ Kenneth Fernández

    Nada que ver con aquel 11 de junio de 2006, cuando pocas horas después de que Rafael Nadal conquistase su segundo Roland Garros -épico frente a Roger Federer- dio sus primeras carreras mundialistas en el RheinEnergieStadion de Colonia, contra Angola. Tenía 21 años, el 17 a la espalda y aún faltaba un año, un mes y un día para que naciese Lamine Yamal.

    Veinte años y 25 días después, España, el país en el que forjó su leyenda, propició su final mundialista. Seis Mundiales, 27 partidos, 11 goles y 2.305 minutos después, Cristiano se despide, convencido de dejar huella.

    EFE

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