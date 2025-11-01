Cristiano Ronaldo anota sus goles 951 y 952 contra Orlando Mosquera en Arabia Saudí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un doblete de Cristiano Ronaldo, incluido su gol número 952 en el fútbol profesional, dio vida a la remontada del Al Nassr ante el Al Fayha (2-1) en la séptima jornada de la liga de Arabia Saudí. El segundo tanto del astro portugués llegó desde el punto penal, en el tiempo añadido, con el panameño Orlando “Kuty” Mosquera como testigo directo de la definición.

Mosquera, que venía de ser figura semanas atrás al atajar un penal a Karim Benzema, quedó frío ante el potente remate del luso en la reposición del complemento.

El guardameta panameño, de 30 años, terminó el compromiso con tres atajadas, aunque no pudo evitar la caída de su portería en un cierre que superó ampliamente los seis minutos iniciales de alargue.

El Al Fayha había tomado ventaja temprano, al minuto 13, con un gol del español Jason Remeseiro. Pero el Al Nassr, que acumula siete triunfos consecutivos, encontró respuestas en su capitán: Cristiano igualó la pizarra al 37’, asistido por el francés Kingsley Coman, y en el minuto 104 selló el 2-1 definitivo desde los once metros.

Con este resultado, el club de Mosquera queda décimo en la tabla con 8 puntos en 7 jornadas. Su próximo compromiso será el viernes ante el Al Akhdoud, antes de que el arquero se reporte a la selección panameña para la recta final de las eliminatorias mundialistas.

Cristiano Ronaldo, a sus 40 años, eleva su marca personal a 952 goles oficiales y queda a 48 de los mil, una cifra jamás alcanzada en la historia del fútbol.