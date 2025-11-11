Panamá, 11 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Cristiano Ronaldo dice que el próximo Mundial será su último

    EFE
    Cristiano Ronaldo dice que el próximo Mundial será su último
    Cristiano Ronaldo celebra anotación en partido clasificatorio. EFE

    El delantero portugués Cristiano Ronaldo, que a sus 40 años milita en el equipo Al Nassr de Arabia Saudí, afirmó este martes que la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos será su última aparición en esta competición en la que lleva participando desde la que acogió Alemania en 2006.

    “Seguro, es cierto porque tendré 41 años, y creo que en esta gran competición, no sé... Como decía, estoy disfrutando de este momento”, respondió el luso en una entrevista en el foro de turismo TOURISE de Arabia Saudí sobre si el próximo Mundial será su último.

    Tras ser preguntado por unas declaraciones recientes en las que afirmó que se retiraría “pronto”, Cristiano bromeó con que “eso sucederá en diez años”.

    “Esto (en diez años) significa próximamente para mí. La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa que será dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando!”, dijo entre risas el cinco veces ganador del Balón de Oro.

    Sin embargo, reconoció que “cuando uno llega a cierta edad, empieza a contar los meses rápidamente”, aunque insistió en que se encuentra en un buen momento de forma, sigue marcando goles y que está disfrutando con el Al Nassr y el cuadro nacional portugués.

    “En el fútbol, ​​intento disfrutar de los goles. Como sabes, tengo 40 años e intento disfrutar del momento y seguir. Mi cuerpo está en buen estado, creo. En cuanto a mi desempeño en la selección nacional marco goles y ayudo al equipo. Quiero ganar títulos. Esta es mi vida”, afirmó CR7, que se está acercando a la marca de mil goles oficiales.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Las tres fincas cauteladas a Gaby Carrizo tienen un valor de $1,500. Leer más
    • $382 millones y una concesión por 21 años para ampliar y mantener las vías del Centenario y la Autopista Panamá–La Chorrera. Leer más
    • Errores en el himno nacional. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo terminan las clases según el Meduca. Leer más
    • Estados Unidos envía tropas para entrenarse en la selva panameña. Leer más
    • Tocumen confirma interés de dos empresas en la concesión de aeropuertos regionales. Leer más
    • Ahora puedes recargar la tarjeta del metro y metrobus con Yappy desde la app A2-20. Leer más