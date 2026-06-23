Panamá, 23 de junio del 2026
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    Copa del Mundo

    Cristiano Ronaldo, el primer jugador en marcar en 6 Mundiales

    La leyenda anotó ante Uzbekistán y se convirtió en el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos, ampliando su leyenda con Portugal en el Mundial 2026.

    EFE
    Cristiano Ronaldo, el primer jugador en marcar en 6 Mundiales
    Cristiano Ronaldo celebra tras anotar el segundo gol del equipo durante el partido del Grupo K del Mundial 2026 que disputan las selecciones nacionales de Portugal y Uzbekistán en el estadio Houston (EEUU). EFE/ Carlos Ramirez

    Cristiano Ronaldo se convirtió este martes, con su gol del momentáneo 1-0 ante Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, en el primer jugador en marcar en seis Mundiales distintos.

    Cristiano, titular en el once del seleccionador español Roberto Martínez, firmó el 1-0 al rematar un centro de Joao Cancelo a los seis minutos.

    El portugués, de 41 años, marcó un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Catar 2022 y, ahora, uno en la Copa del Mundo de 2026.

    El delantero del Al-Nassr conquistó los únicos tres trofeos de la historia de Portugal, una Eurocopa y dos Ligas de Naciones.

    EFE

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