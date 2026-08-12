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    Cristiano Ronaldo expresa sus condolencias a Lionel Messi por el fallecimiento de su padre

    El portugués expresó sus condolencias a Messi por el fallecimiento de su padre y le envió un mensaje de apoyo a través de Instagram.

    EFE
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    Cristiano Ronaldo expresa sus condolencias a Lionel Messi por el fallecimiento de su padre
    Cristiano Ronaldo no pudo controlar las emociones tras la derrota con España. EFE

    El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha expresado a través de redes sociales sus condolencias a Lionel Messi por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del exfutbolista y leyenda del Barcelona que falleció el sábado pasado, a los 68 años en Rosario (Argentina).

    “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió Cristiano Ronaldo este miércoles en la publicación del astro argentino en instagram.

    El portugués se suma así a las numerosas muestras de apoyo que ha recibido Messi tras la muerte de su padre. Entre las personalidades que han trasladado sus condolencias se encuentran Mario Suárez, Carles Puyol, Thibaut Courtois, Carlos Alcaraz, Ferran Torres y Dani Olmo, además de las cuentas oficiales del FC Barcelona y LaLiga.

    Jorge Messi fue determinante en la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.

    EFE

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