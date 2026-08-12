Cristiano Ronaldo expresa sus condolencias a Lionel Messi por el fallecimiento de su padre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El portugués expresó sus condolencias a Messi por el fallecimiento de su padre y le envió un mensaje de apoyo a través de Instagram.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha expresado a través de redes sociales sus condolencias a Lionel Messi por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del exfutbolista y leyenda del Barcelona que falleció el sábado pasado, a los 68 años en Rosario (Argentina).

“Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió Cristiano Ronaldo este miércoles en la publicación del astro argentino en instagram.

"A huge hug to you and yours in these tough times, Leo. Much strength."



Cristiano Ronaldo sent Lionel Messi's his condolences regarding the death of his father, Jorge ❤️ pic.twitter.com/Oiu3yPAztW — ESPN FC (@ESPNFC) August 12, 2026

El portugués se suma así a las numerosas muestras de apoyo que ha recibido Messi tras la muerte de su padre. Entre las personalidades que han trasladado sus condolencias se encuentran Mario Suárez, Carles Puyol, Thibaut Courtois, Carlos Alcaraz, Ferran Torres y Dani Olmo, además de las cuentas oficiales del FC Barcelona y LaLiga.

Jorge Messi fue determinante en la carrera de su hijo Lionel, de quien fue representante y administrador del patrimonio familiar.