Cristiano Ronaldo le firma camiseta al panameño Orlando Mosquera

El portero panameño protagonizó un momento especial luego de que el portugués le obsequiara una prenda autografiada.

Más allá del resultado, la jornada 24 de la Saudi Pro League dejó una imagen especial para el fútbol panameño, luego de que el portero Orlando Mosquera intercambió camiseta con el astro portugués Cristiano Ronaldo tras el duelo entre el Al Fayha FC y el Al Nassr FC.

El encuentro, disputado el sábado 28 de febrero, terminó con victoria 3-1 para Al-Nassr. Al finalizar el compromiso, Cristiano le entregó a Mosquera una camiseta autografiada, gesto que convirtió la noche en un recuerdo imborrable para el guardameta istmeño.

Un partido de contrastes

El compromiso tuvo emociones desde temprano. Cristiano falló un penal al minuto 11, mientras que Mosquera vivió un duelo intenso bajo los tres palos. Sin embargo, en el minuto 80, el arquero panameño marcó un autogol que significó el 1-2 parcial a favor de Al-Nassr.

Pese a los altibajos del partido, el intercambio de camisetas selló un momento simbólico para el portero, quien atraviesa su segunda campaña con Al-Fayha. Por su parte, Cristiano disputa su cuarta temporada con el club saudí, donde continúa siendo una de las grandes figuras del torneo.

Lo que viene

Al-Fayha volverá a la acción este sábado 7 de marzo, cuando enfrente a Al-Okhdood en la jornada 25 del campeonato, con Mosquera enfocado en dejar atrás el tropiezo y en seguir sumando minutos en una liga cada vez más competitiva.