Cristiano Ronaldo resucita a Portugal

FIJA NUEVO RéCORD EN EL TORNEO

Cristiano Ronaldo puso fin a su sequía de goles en la Eurocopa 2016, y su doblete en un vibrante segundo tiempo empujó a Portugal a los octavos de final al empatar el miércoles 3-3 con Hungría.

El astro luso anotó a los 50 y 62 minutos, para convertirse en el primer futbolista que marca goles en cuatro ediciones distintas de la Eurocopa.

Portugal remontó tres veces el marcador para acceder a la segunda ronda como uno de los mejores terceros. Hungría también avanzó al salir primero en el Grupo F. Sumó cinco puntos, misma cantidad que Islandia, pero tuvo una mejor diferencia de goles.

Los resultados de la llave también decretaron la eliminación de Albania, que aguardaba su suerte tras quedar tercero en el Grupo A.

"Nuestra prioridad era ganar el partido. No pudimos hacerlo, pero cruzamos la meta", dijo el delantero. "Estoy feliz porque el equipo estaba en una situación precaria. Estuvimos fuera tres veces y tuvimos que remontar todo el tiempo".

Además, se convirtió en el jugador en solitario con más partidos disputados en una fase final de esta competición, con 17.

El astro del Real Madrid había igualado el domingo ante Austria en París (0-0) el récord de 16 que tenían hasta ahora de manera compartida el arquero holandés Edwin Van der Sar y el defensa francés Lilian Thuram, ambos retirados.

En ese partido ante los austríacos, Cristiano Ronaldo fijó además una nueva plusmarca de partidos internacionales disputados por un jugador portugués, con 128, dejando atrás los 127 en los que estuvo su ídolo y maestro Luis Figo. Con ese partido ante Hungría, la cuenta se eleva a 129.

El primero de los 17 partidos de Cristiano Ronaldo con Portugal en una Eurocopa tuvo lugar el 12 de junio de 2004 en el estadio do Dragao de Porto, en el partido inaugural de aquella edición.

Cristiano Ronaldo tenía entonces 19 años, empezó como suplente y entró en el descanso. Marcó en el descuento, el único gol portugués en la derrota 2-1 ante Grecia.

Jugó luego en los últimos minutos de la victoria 2-0 ante Rusia y fue ya titular en el cierre de la fase de grupos, superando 1-0 a España.

Se había hecho ya con la titularidad y comenzó en el once en cuartos ante Inglaterra (6-5 en penales tras 2-2), en semifinales ante Holanda (2-1 con un gol suyo) y en la final contra Grecia (derrota 1-0).

La cuenta en 2004 fue de 6 partidos y en la Eurocopa 2008 añadió otros tres encuentros, dos de la primera fase (victorias 2-0 ante Turquía y 3-1 ante República Checa) y el de cuartos de final contra Alemania (derrota 3-2).

Solo vio desde fuera el tercer partido de la fase de grupos, la derrota lusa 2-0 ante el coanfitrión suizo, en un partido al que Portugal llegó ya con el pase asegurado.

En 2012, Cristiano Ronaldo estuvo en los cinco partidos que jugó Portugal, tanto en los tres de la primera fase (derrota 1-0 ante Alemania, victorias contra Dinamarca 3-2 y Holanda 2-1) como en los cuartos de final frente a la República Checa (1-0) y las semifinales contra España (4-2 en penales tras 0-0).

Llegó por lo tanto a la Eurocopa 2016 con 14 partidos disputados y con los dos primeros del grupo F (Islandia 1-1, Austria 0-0) ya igualó el récord de Van der Sar y Thuram.

Ahora los supera, añadiendo a su largo historial de reconocimientos este honor, aunque por detrás otros jugadores que están disputando esta Eurocopa, como el italiano Gianluigi Buffon, que llega a 16 este miércoles ante Irlanda, están al acecho.

“Todos sabemos que un jugador de clase mundial, un jugador peligroso, y no siempre podrás anularlo”, dijo el técnico húngaro Bernd Storck. “Portugal no tuvo muchas ocasiones, pero Ronaldo no perdona cuando tiene el balón”.