Panamá, 09 de junio del 2026
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    Mundial 2026

    Cristiano Ronaldo solo tiene como meta ‘aprovechar el mañana para mejorar’, asegura Roberto Martínez

    EFE
    Cristiano Ronaldo solo tiene como meta ‘aprovechar el mañana para mejorar’, asegura Roberto Martínez
    Cristiano Ronaldo asiste a un entrenamiento de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026, en Oeiras, Portugal. EFE/EPA/JOSÉ SENA GOULAO

    Cristiano Ronaldo no piensa en el futuro y su único objetivo es “aprovechar el mañana para mejorar”, aseguró este martes el seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez.

    En una rueda de prensa celebrada en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras, en las afueras de Lisboa, Martínez destacó la experiencia y el liderazgo de Cristiano en la selección, donde “es un ejemplo”.

    “Nuestro capitán es un ejemplo en el día a día. Son 24 horas dándolo todo para mejorar y ayudar a la selección”, declaró el técnico.

    Cristiano Ronaldo, de 41 años, capitaneará a Portugal en el próximo Mundial de 2026, que según él mismo será el último de su carrera, pero según Martínez ni él ni el resto de sus compañeros piensan en el futuro.

    “El enfoque (de Cristiano) es entrenar hoy, ser el mejor en el entrenamiento, y poner en práctica los conceptos mañana, mostrar orgullo por vestir la camiseta de Portugal. Y ya no hay nada más. Ese es su ejemplo. Con la experiencia que tiene, su único objetivo es usar el mañana para mejorar”, añadió.

    El exdelantero del Real Madrid, actualmente en el Al Nassr saudí, será uno de los jugadores que saltarán al campo este sábado en el duelo de Portugal contra Nigeria, la última prueba antes de poner rumbo al Mundial.

    Roberto Martínez asegura que sus jugadores tienen “frescura” y están “preparados para los tres primeros partidos” del torneo, ante la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia, en el grupo K.

    Es con la mirada puesta en el Congo que Portugal se enfrentará a otra selección africana, Nigeria, “un rival exigente” con “delanteros muy rápidos y fuertes”, aspectos similares a los de su primer rival mundialista.

    Previamente, el extremo del Sporting de Portugal y ex del Barcelona Francisco Trincão destacó el “entusiasmo” luso de cara a la competición.

    “Tenemos que tener siempre confianza, hay que creer. Es un torneo muy difícil, pero contamos con jugadores increíbles, con calidad. Tenemos que creer, con la convicción de que podemos lograr algo bonito”.

    EFE

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