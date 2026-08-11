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    Ceremonia

    Cristiano Ronaldo y Georgina se han casado

    La pareja confirmó la boda con una fotografía publicada en Instagram.

    EFE
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    Cristiano Ronaldo y Georgina se han casado
    Cristiano Ronaldo de Portugal saluda al público que asistió al estadio BMO en Toronto (Canadá). EFE/Bienvenido Velasco

    El futbolista portugués Cristiano Ronaldo y la modelo e influyente hispano-argentina Georgina Rodríguez se han casado, según refleja la fotografía que han publicado ambos este martes en la red social Instagram en la que aparecen dos manos con dos alianzas y el texto “C <3 G”.

    Esta boda era muy esperada por sus seguidores, que llegaron a acudir a cientos a la catedral de Funchal, ciudad natal del futbolista, ubicada en el archipiélago luso de Madeira, el pasado sábado después de que se originara el rumor de que la ceremonia iba a ser allí.

    Cristiano Ronaldo y Georgina se han casado
    Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se han casado, según refleja la fotografía que han publicado ambos este martes. EFE

    Hace unas semanas, se rumoreó también que la boda iba a ser en el área metropolitana de Lisboa.

    Cristiano y ‘Gio’ anunciaron hace un año que se habían comprometido tras casi una década de noviazgo y varios hijos en común.

    EFE

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