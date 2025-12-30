Panamá, 30 de diciembre del 2025

    Fútbol

    Cristiano se acerca a los 1000 goles en empate del Al Nassr

    Cristiano Ronaldo marcó de forma involuntaria en el empate del Al Nassr y sigue acercándose al reto de los 1000 goles en Arabia Saudí.

    EFE
    Cristiano Ronaldo marcó y se acercó aún más a los 1000 goles. Tomada de X: @AlNassrFC_EN

    Cristiano Ronaldo, con un gol casi sin querer, que le golpeó en la espalda y se introdujo en la portería del eslovaco Marek Rodak, portero del Al Ettifaq que cortó la racha de victorias del Al Nassr, líder de la Liga de Arabia Saudí (2-2), acortó la distancia con los 1000 goles, su actual desafío.

    Cristiano marcó el segundo gol del Al Nassr que hasta este martes contaba sus partidos por triunfos. El neerlandés Georgino Wijnaldum, héroe local, puso en ventaja a su equipo pero Joao Felix y Ronaldo dieron vuelta al marcador.

    Empató el exjugador del Atlético Madrid en el 47 y en el 67, un disparo suyo desde dentro del área dio en la espalda de Cristiano Ronaldo y engañó al portero del Al Ettifaq. De forma involuntaria hizo un nuevo tanto el astro luso, que ya acumula 957 goles. Está a solo 43 del registro que busca. A diez minutos del final, Wijnaldum volvió a marcar y negó el nuevo triunfo visitante.

    Ha sido en la décima jornada cuando el Al Nassr se dejó puntos por primera vez. Llevaba nueve victorias seguidas y no pasó del empate contra el Al Ettifaq, octavo en la tabla.

    EFE

    Agencia de noticias


