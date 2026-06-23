Cristiano y Joao Felix, titulares en el once de Portugal ante Uzbekistán

La selección de Portugal confirma a Cristiano Ronaldo de titular y da paso a Joao Felix en el once inicial para el duelo contra Uzbekistán correspondiente a la segunda jornada del grupo K del Mundial, en el que está obligada a ganar tras el empate 1-1 del estreno contra República Democrática de Congo.
Portugal sale con: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.
Portugal y Uzbekistán abren la jornada en Houston. 🫶#CopaMundialFIFA— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 23, 2026
En Uzbekistán, el seleccionador italiano Fabio Cannavaro apuesta por: Abduvakhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Odildzhon Khamrbekov, Otabek Shukurov, Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov.