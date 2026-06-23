Panamá, 23 de junio del 2026
La Prensa Panamá

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    Copa del Mundo

    Cristiano y Joao Felix, titulares en el once de Portugal ante Uzbekistán

    Portugal hace esta apuesta en la segunda jornada del grupo K del Mundial 2026, en un duelo clave tras el empate inicial.

    EFE
    Cristiano y Joao Felix, titulares en el once de Portugal ante Uzbekistán
    Cristiano Ronald pelea el balón con un jugador del Congo. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

    La selección de Portugal confirma a Cristiano Ronaldo de titular y da paso a Joao Felix en el once inicial para el duelo contra Uzbekistán correspondiente a la segunda jornada del grupo K del Mundial, en el que está obligada a ganar tras el empate 1-1 del estreno contra República Democrática de Congo.

    Portugal sale con: Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes; Joao Felix, Cristiano Ronaldo y Pedro Neto.

    En Uzbekistán, el seleccionador italiano Fabio Cannavaro apuesta por: Abduvakhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Sherzod Nasrullaev, Abdulla Abdullaev, Behruzjon Karimov; Odildzhon Khamrbekov, Otabek Shukurov, Azizjon Ganiev, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov.

    EFE

    Agencia de noticias

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