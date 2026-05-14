Panamá, 14 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Béisbol

    Cristóbal Girón será el nuevo director de la selección mayor de Costa Rica

    El estratega panameño liderará al equipo tico del 10 al 15 de junio en Ciudad de Guatemala, en la Copa Centroamericana.

    Humberto Cornejo
    Cristóbal Girón será el nuevo director de la selección mayor de Costa Rica
    El técnico Cristóbal Girón tendrá este viernes su primer entrenamiento. Cortesía

    El director panameño Cristóbal Girón asumirá el cargo de mánager de la selección Mayor de Costa Rica de cara a la Copa Centroamericana, que se disputará del 10 al 15 de junio en Ciudad de Guatemala.

    La confirmación fue hecha por la Federación de Béisbol de Costa Rica, que destacó que Girón cuenta con una amplia trayectoria, obteniendo múltiples medallas en competencias panamericanas, centroamericanas y bolivarianas en diversas categorías como Mayor, Juvenil y U23. Entre sus logros se destaca un cuarto lugar mundial en la categoría U23, así como 10 campeonatos nacionales en Panamá.

    Girón estará acompañado por el coach Jaime Ponce, especialista en preparación física, lanzadores y receptores, con experiencia en MLB y formación en psicología y nutrición deportiva. Ponce también integró el Comité Técnico del programa Pitch, Hit and Run de MLB.

    El primer entrenamiento de la Selección Mayor se realizará este viernes 15 de mayo a las 7:00 p.m. en el Estadio Escarré.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Etelvina de Bonagas nombra como jefa de Recursos Humanos de la Unachi a exfuncionaria de la Contraloría. Leer más
    • Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiario. Leer más
    • Gobierno reglamenta entrega de Cepanim y define calendario de pagos hasta 2032. Leer más
    • Funcionarios, transportistas y trabajadores portuarios, entre los aprehendidos por contaminación de contenedores. Leer más
    • Tribunal ratifica decisión de no imponer medidas cautelares a imputados por presunto peculado en el Ifarhu. Leer más
    • Combustibles volverán a aumentar a partir del 15 de mayo. Leer más
    • PASE-U 2026: detalles del primer pago y nuevo sistema digital de entrega de fondos. Leer más