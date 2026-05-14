Cristóbal Girón será el nuevo director de la selección mayor de Costa Rica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El estratega panameño liderará al equipo tico del 10 al 15 de junio en Ciudad de Guatemala, en la Copa Centroamericana.

El director panameño Cristóbal Girón asumirá el cargo de mánager de la selección Mayor de Costa Rica de cara a la Copa Centroamericana, que se disputará del 10 al 15 de junio en Ciudad de Guatemala.

La confirmación fue hecha por la Federación de Béisbol de Costa Rica, que destacó que Girón cuenta con una amplia trayectoria, obteniendo múltiples medallas en competencias panamericanas, centroamericanas y bolivarianas en diversas categorías como Mayor, Juvenil y U23. Entre sus logros se destaca un cuarto lugar mundial en la categoría U23, así como 10 campeonatos nacionales en Panamá.

Girón estará acompañado por el coach Jaime Ponce, especialista en preparación física, lanzadores y receptores, con experiencia en MLB y formación en psicología y nutrición deportiva. Ponce también integró el Comité Técnico del programa Pitch, Hit and Run de MLB.

El primer entrenamiento de la Selección Mayor se realizará este viernes 15 de mayo a las 7:00 p.m. en el Estadio Escarré.