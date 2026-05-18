Croacia confirma equipo para el Mundial: así será el rival de Panamá en el Grupo L

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La selección de Croacia anunció su convocatoria para el Mundial 2026, liderada por Luka Modrić.

Croacia ya definió su nómina para la Copa del Mundo 2026, y su convocatoria marca uno de los duelos más exigentes que tendrá la selección de Panamá en la fase de grupos del torneo.

El conjunto europeo, dirigido por Zlatko Dalić, será el segundo rival de Panamá en el Grupo L, enfrentándose el próximo 23 de junio en el BMO Field de Toronto, en un grupo que también integran Inglaterra y Ghana.

La lista croata está encabezada por su capitán y máxima figura, Luka Modrić, quien a sus 40 años disputará su quinta Copa del Mundo, liderando a un equipo que combina experiencia y juventud. A su lado destacan jugadores consolidados como Mateo Kovačić, Ivan Perišić y Andrej Kramarić, piezas clave en el engranaje del conjunto balcánico.

Además, Croacia presenta nuevas caras que han irrumpido en el fútbol europeo, como el defensor Luka Vušković y el mediocampista Martin Baturina, lo que refleja una renovación progresiva sin perder competitividad.

Para Panamá, este compromiso representa un reto de alto nivel ante una selección que ha sido protagonista en los últimos mundiales, incluyendo su subcampeonato en el Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. El equipo dirigido por Thomas Christiansen buscará competir de tú a tú frente a una plantilla con amplio recorrido internacional.

El duelo ante Croacia será clave en las aspiraciones del conjunto canalero, que apunta a avanzar de ronda en una fase de grupos exigente y equilibrada.

Convocatoria de Croacia para el Mundial 2026:

Porteros: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur.

Defensas: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Martin Erlić, Luka Vušković.

Centrocampistas: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk.Delanteros: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marco Pašalić, Petar Musa, Igor Matanović.