Panamá, 19 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Copa del Mundo

    Croacia espera celebrar una victoria ante Panamá en el partido 200 de Modric con su equipo

    Andrej Kramaric confía en vencer a Panamá en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026.

    EFE
    Croacia espera celebrar una victoria ante Panamá en el partido 200 de Modric con su equipo
    Luka Modric intenta quitarse la marca de Jude Bellingham. EFE/EPA/ALBERT PENA

    El internacional croata Andrej Kramaric dijo que Croacia confía en ganar el duelo con Panamá en la segunda jornada del Grupo L del Mundial, un partido clave para ambos equipos y que coincidirá con la aparición numero 200 de Luka Modric con su selección.

    El atacante croata del Hoffenheim alemán, apodado ‘Krama’, que cumplió 35 años este viernes, explicó que Panamá es un “rival diferente” a Inglaterra, tras la dura derrota por 4-2 sufrida por el conjunto croata este miércoles en Dallas.

    “Contra Panamá tendremos más posesión, Panamá es un rival diferente. Tendremos un enfoque distinto en ataque. Simplemente vamos a ganar el partido y conseguir los tres puntos”, dijo Kramaric, según recoge el portal deportivo Sportklub.

    Croacia espera celebrar una victoria ante Panamá en el partido 200 de Modric con su equipo
    Andrej Kramaric se lamenta este miércoles, en un partido del grupo L. EFE/ Mariscal

    Croacia, que en el Mundial de Catar de 2022 quedó tercero y en Rusia 2018 fue finalista, necesita ganar a Panamá si quiere pasar la fase de grupos, pero también su rival latinoamericano se encuentra en una situación agónica.

    El futbolista del Hoffenheim recordó que para Modric, capitán croata de 40 años, el choque contra Panamá será su partido número 200 para la selección.

    Modric es con diferencia el jugador croata que más veces ha vestido la zamarra croata.

    “Solo podemos decir: gracias, capitán, por habernos mostrado el camino y por el honor de haber podido vivir esta experiencia y jugar a tu lado. Lo daremos todo por él y por Croacia, y creo que la victoria llegará”, dijo.

    El equipo panameño, dirigido por Thomas Christiansen, dominó gran parte del partido ante Ghana, pero acabó cayendo tras encajar un gol en el tiempo de descuento que selló el 1-0, por lo que también está obligado a ganar.

    EFE

    Agencia de noticias

    Inadeh alerta sobre estafa que ofrece certificados y diplomas a cambio de dinero

    Inadeh alerta sobre estafa que ofrece certificados y diplomas a cambio de dinero

    Yaritza MojicaHace 5 minutos
    Cuba abre las puertas al capitalismo, aprueba en tiempo récord su mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años

    Cuba abre las puertas al capitalismo, aprueba en tiempo récord su mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años

    EFE Hace 14 minutos
    Renuncia el director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa

    Renuncia el director del Sistema Penitenciario, Jorge Torregrosa

    Martha Vanessa ConcepciónHace 33 minutos
    Pulisic se cae del once titular de Estados Unidos contra Australia

    Pulisic se cae del once titular de Estados Unidos contra Australia

    EFE Hace 45 minutos
    El memorando de Islamabad: pragmatismo sobre el abismo y el espejo para Panamá

    El memorando de Islamabad: pragmatismo sobre el abismo y el espejo para Panamá

    Ernesto E. Cerrud HerreraHace 54 minutos
    Ecuador y Curazao no tienen margen de error

    Ecuador y Curazao no tienen margen de error

    EFE Hace 1 hora
    Croacia espera celebrar una victoria ante Panamá en el partido 200 de Modric con su equipo

    Croacia espera celebrar una victoria ante Panamá en el partido 200 de Modric con su equipo

    EFE Hace 2 horas
    Argelia presenta una queja ante la FIFA contra el arbitraje del partido ante Argentina

    Argelia presenta una queja ante la FIFA contra el arbitraje del partido ante Argentina

    EFE Hace 2 horas
    Alucinaciones y mucosidad rosada: esto le pasa al cuerpo cuando llega a los 8,000 metros del Everest

    Alucinaciones y mucosidad rosada: esto le pasa al cuerpo cuando llega a los 8,000 metros del Everest

    BBC News MundoHace 2 horas
    Réplica de Vicente Carretero

    Réplica de Vicente Carretero

    Hace 2 horas