Cruce del Istmo 2024: de un océano a otro sobre dos ruedas

Amanecer en la costa caribeña y culminar el día frente a las aguas del Pacífico panameño, cruzando el istmo en mountain bike, es una de esas experiencias que difícilmente se olvidan. La edición 2024 del Cruce del Istmo reunió todo lo necesario para ser una aventura desafiante y transformadora, tanto para los ciclistas como para quienes, como yo, decidieron acompañarlos en el viaje.

Mi día comenzó mucho antes de que el sol asomara. A las 2:45 a.m. de este domingo 13 de octubre, el sonido de la alarma me sacó del sueño, recordando que había llegado el momento de unirme a esta travesía. Con todo listo, me dirigí al hotel para encontrarme con el grupo de ciclistas que se preparaban para enfrentar los 120 kilómetros de recorrido, que comenzaba en Shelter Bay Marina, en Fort Sherman. Subí al autobús con ellos, sabiendo que el día estaría lleno de emociones.

La salida oficial se dio a las 6:15 a.m. en punto. Los primeros tres kilómetros fueron controlados, permitiendo que los cientos de ciclistas se ajustaran antes de lanzarse de lleno a la carretera. A un costado del imponente Canal de Panamá, con la brisa fresca del Caribe y el Puente Atlántico a la vista, el grupo avanzaba con energía. El recorrido, lleno de adrenalina, se detuvo por primera vez tras unos 30 kilómetros, en el pueblo de Escobal.

Ahí, las bicicletas fueron cuidadosamente cargadas en piraguas para adentrarse en el lago Gatún, una experiencia que mezclaba lo salvaje y lo asombroso del paisaje panameño. Después de media hora navegando, llegamos al pequeño muelle en Lagarterita, donde la verdadera prueba comenzó: el calor, la humedad y los recientes aguaceros que habían convertido los tramos off-road en auténticos lodazales.

En más de una ocasión, los ciclistas tuvieron que cargar sus bicicletas al hombro para no caer en el lodo o resbalar en alguna pendiente traicionera. En mi caso, fueron varias las veces que terminé caminando con el grupo, sorteando el terreno como buenamente pude. Me llegué a caer en dos ocasiones.

Tras 35 kilómetros de dura batalla con la selva y la zona rural, llegó el ansiado descanso en una parada donde se ofrecía un sabroso sancocho con arroz blanco. La mayoría de los ciclistas, tanto locales como extranjeros, no resistieron la tentación de detenerse y disfrutar de un plato caliente.

Las risas y las conversaciones llenaban el ambiente, pero sabíamos que el descanso sería breve. Después de una necesaria limpieza de las bicicletas en una estación con hidrolavadoras, el grupo volvió a la acción.

A continuación yo me separé de los ciclistas. El trayecto los llevó a través de caminos de fincas en La Chorrera y Arraiján, mientras que yo tomaba carretera asfaltada para llegar cuanto antes a Veracruz y Panamá Pacífico. Ellos siguieron por terrenos privados habilitados para esta prueba hasta finalmente pasar zonas pobladas como Nuevo Emperador, Bique y El Chumical. Logré reencontrarme con algunos de ellos a su llegada a la cantera. Ya con la meta casi a la vista, las piernas comenzaban a pesar, pero el ánimo no decaía. Ya en Veracruz, los ciclistas tomaban un pequeño camino llego de vegetación hasta finalmente salir a un extremo del aeropuerto en Panamá Pacífico, que era el punto culminante de la travesía.

El ganador de la edición 2024 fue el estadounidense Justin Holle, quien completó el recorrido en un impresionante tiempo de 4 horas y 50 minutos. En mi caso, fueron seis autos y combinado con varios kilómetros caminando, pero no me arrepiento de haber recorrido gran parte del trayecto a pie junto a los ciclistas, viendo de cerca el esfuerzo y la dedicación que este desafío exige.