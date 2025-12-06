Cuáles son las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026, según las casas de apuestas, las estadísticas y los expertos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El sorteo para el Mundial de 2026 ya se realizó, lo que significa que la cuenta regresiva para el torneo del próximo año en Estados Unidos, Canadá y México ya está en marcha.

Seguramente habrá actuaciones destacadas, sorpresas, emociones y decepciones.

Pero, ¿quiénes son los favoritos según las casas de apuestas, el historial de resultados y los expertos?

La alineación aún no está completa, con seis plazas por decidir en marzo.

Hemos echado un vistazo a quiénes aspiran a levantar el codiciado trofeo en Nueva York en julio.

Alemania, España y Bélgica tienen los tres grupos más accesibles para el Mundial de 2026, según la clasificación de la FIFA de los países participantes.

Países Bajos y Francia enfrentan las pruebas más difíciles en ese sentido.

¿Cuáles son los equipos en mejor forma?

Inglaterra se clasificó para el Mundial de 2026 con un récord perfecto, ganando todos sus partidos sin encajar un solo gol.

Subcampeones de las dos últimas Eurocopas y cuartofinalistas del Mundial de Qatar hace tres años, existe una esperanza genuina de que este sea el año de “Los Tres Leones” bajo la dirección de su nuevo entrenador, Thomas Tuchel.

Las casas de apuestas también confían en el buen desempeño de Inglaterra este verano, y la mayoría los sitúa como segundos favoritos, detrás de España.

España, campeona de Europa, estuvo cerca de unirse a Inglaterra con una campaña perfecta, pero un empate 2-2 contra Turquía en su último partido de clasificación marcó la única pequeña mancha en su historial.

España fue merecida ganadora de la Eurocopa 2024, derrotando a Inglaterra en la final, y en el joven extremo del Barcelona, Lamine Yamal, tiene a uno de los mejores jugadores del mundo.

Salvo una derrota en la tanda de penaltis en la final de la Liga de Naciones de junio contra Portugal, no ha perdido un partido oficial desde que se enfrentaron a Escocia en marzo de 2023.

Francia, subcampeona en Qatar en 2022, también es una fuerte competidora para su último gran torneo con Didier Deschamps. Se mantuvo invicta en la fase de clasificación europea.

La firma británica especializada en datos deportivos Opta sitúa a las tres selecciones europeas como favoritas: España tiene un 17% de posibilidades de victoria, Inglaterra un 11,8% y Francia un 14,1%.

Alemania, que perdió su primer partido de clasificación, pero ganó los cinco siguientes para asegurar su plaza, también es muy valorada por las casas de apuestas y los expertos en datos, mientras que Suiza, Países Bajos, Bélgica, Croacia y Noruega también se mantuvieron invictas en la clasificación europea.

La selección española, ganadora de la última Eurocopa, encabeza las quinielas como posible ganadora del torneo. / GIORGI ARJEVANIDZE/AFP via Getty Images

Menos impresionante fue la campaña de clasificación de Brasil, que terminó quinto en la tabla de la Conmebol y perdió seis de 18 partidos. Sin embargo, esto no ha impedido que muchas casas de apuestas lo coloquen como cuarto favorito, a pesar de que Opta lo sitúa en séptimo lugar.

Argentina, vigente campeona del mundo, ganó el grupo de clasificación sudamericano con diferencia, terminando nueve puntos por encima de Ecuador, segundo clasificado. Brasil es el único equipo que ha ganado dos Mundiales consecutivos, en 1958 y 1962, pero con la probable participación de Lionel Messi, Argentina será una de las favoritas al título.

La selección más destacada de las rondas clasificatorias asiáticas fue Japón, que solo perdió uno de sus partidos camino al torneo del próximo verano.

Marruecos, la sorpresiva semifinalista en Qatar, ganó sus ocho partidos en el grupo africano y podría volver a representar una amenaza para las grandes selecciones tradicionales, mientras que Egipto, Senegal, Costa de Marfil y Túnez también se mantuvieron invictos.

Sin embargo, con el inicio de la Copa Africana de Naciones a finales de este mes, competir en dos grandes torneos en seis meses podría ser una tarea difícil para las naciones africanas.

Cristiano Ronaldo anunció que este será su último Mundial y, por ello, no se debe descartar a la selección portuguesa, mientras que Italia, campeona de la Eurocopa 2020, tendrá que superar la repesca para clasificarse al Mundial, pero nunca se la puede descartar en el gran escenario.

El astro portugués Cristiano Ronaldo jugará a sus 40 años su último Mundial de Fútbol. / Abdullah Ahmed/Getty Images

¿Y qué hay de las condiciones?

La celebración del Mundial en EUA, Canadá y México en pleno verano ha suscitado preocupación por las condiciones de calor extremo que podrían afrontar los equipos.

El Mundial de Clubes de este verano, celebrado en EE.UU., fue criticado por las severas condiciones. El centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, afirmó sentirse “mareado” al jugar con un calor “muy peligroso”.

Una investigación dirigida por la Universidad Queen’s de Belfast (Irlanda del Norte) reveló que las temperaturas en 14 de los 16 estadios que se utilizarán para el Mundial de 2026 podrían superar niveles potencialmente peligrosos durante el torneo.

Cabe señalar que algunas naciones soportarán mejor el calor; algunas europeas podrían tener dificultades, e Inglaterra ha expresado su deseo de retrasar el inicio de los partidos para evitar las temperaturas máximas.

Es probable que las condiciones favorezcan a las naciones sudamericanas y a los equipos africanos, aunque nunca ha habido un campeón del mundo de este último continente.

Jugar en casa también podría beneficiar a los anfitriones, aunque la dispersión de las sedes y las grandes distancias entre los estadios dificultan la adaptación al torneo.

Diez de las 11 Copas Mundiales celebradas en Europa han sido ganadas por equipos europeos, pero la historia es completamente diferente cuando el torneo se juega en América.

Cada uno de los siete torneos celebrados allí tuvo un ganador sudamericano hasta que Alemania rompió la racha en 2014, y desde entonces Argentina ganó en el calor de Qatar.

España fue el primer equipo europeo en ganar el Mundial fuera del continente, al alzar el trofeo en Sudáfrica 2010.

Todas las miradas estarán puestas en el anuncio del sábado sobre dónde jugarán los equipos, y cualquier ventaja marginal será bienvenida.

A las selecciones europeas les preocupa que el clima veraniego en América del Norte afecte el rendimiento de sus jugadores. / Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images

¿Qué opinan los expertos?

Hablando sobre el grupo de Inglaterra en BBC Radio 5 Live, el exdelantero Dion Dublin declaró: “Siempre me preocupa Croacia. Creo que tienen muchísima experiencia y la calidad necesaria”.

“Ghana puede lograr actuaciones increíbles. Es una nación africana fuerte que lo pondrá increíblemente difícil. ‘Preocupado’ es la palabra correcta”, dijo.

El periodista de fútbol europeo Julien Laurens comentó: “Sé que España perdió la final de la Liga de Naciones contra Portugal, pero ha estado realmente sobresaliente desde que Luis de la Fuente tomó las riendas”.

“La Eurocopa fue fantástica; aunque Inglaterra los presionó bien en la final, creo que ganaron merecidamente”, apuntó.

“Nosotros (Francia) confiamos en Mbappé, pero no creo que tengamos muchas debilidades en este equipo”. Refiriéndose a Alemania, Laurens añadió: “Ahora mismo no se sabe qué tipo de Alemania veremos”.

“Pueden ser muy buenos y Jamal Musiala volverá en enero. Veremos qué tal está para el Mundial. Y si Florian Wirtz está en su mejor momento, Musiala también lo está, con Nick Woltemade y Kai Havertz hay algo realmente interesante en el ataque”, apuntó.

No obstante, advirtió: “Defensivamente, no estoy seguro”.

El italiano Carlo Ancelotti está intentando que la selección brasileña recupere el brillo la convertía en la favorita de los mundiales. / FRANCK FIFE/AFP via Getty Images

El periodista especializado en fútbol sudamericano Tim Vickery dijo: “Brasil está contento con su sorteo”.

“Nueva Jersey, Boston, Filadelfia, Miami, uno en Atlanta —pero con aire acondicionado— y Carlo Ancelotti cree que sus partidos probablemente serán por la noche y creo que están muy contentos con eso”, explicó.

“Todo es un poco apresurado porque Ancelotti entró en el último minuto. Ha mejorado mucho el equipo, pero lo que intenta es poner cuatro jugadores arriba”, indicó.

“Si Ancelotti logra que ese talento ofensivo brille, como lo ha hecho con algunos de sus amigos, nadie disfrutará enfrentarse a Brasil”, afirmó.

Y al hablar sobre Argentina, Vickery dijo: “Están intentando hacer algo inédito: nadie ha retenido el título de la Copa del Mundo fuera de su continente”.

“Las cosas le han ido de maravilla a Argentina desde que ganó el Mundial. Lo han ganado todo”, recordó.

“Se clasificaron primeros y ya no dependen tanto de Lionel Messi como antes. ¿Y puedo decirlo en voz baja? Ha habido momentos en los que incluso han sido mejores sin él”, dijo.

El viernes se escogió, por sorteo, los grupos que se enfrentarán por la Copa del Mundo. / FIFA via Getty Images

