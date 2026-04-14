¿Cuáles son los panameños a seguir en el día 3 de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Boxeo, deportes de combate y duelos clave marcan la agenda del martes en los Suramericanos de la Juventud

La actividad de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 entra en ritmo este martes 14 de abril con una jornada cargada de acción en deportes de combate y partidos clave para las selecciones nacionales.

Tras el arranque oficial del domingo, el calendario comienza a tomar forma con múltiples disciplinas en simultáneo, en una cita que reúne a más de 2,000 atletas de 15 países en la capital panameña.

Uno de los principales focos estará en el inicio del boxeo, que tendrá como escenario el gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon en la Cinta Costera. La cartelera se desarrollará entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m., con al menos nueve combates programados.

Panamá tendrá presencia en dos de los enfrentamientos destacados. A las 4:00 p.m., Scharmaine Batista enfrentará a la brasileña Sara Dos Santos en la categoría de 57 kilogramos. Más tarde, a las 5:00 p.m., Héctor Gordón se medirá al colombiano Stiven Galvis en los 65 kg.

El futsal vuelve a poner en escena a las selecciones nacionales. El equipo femenino de Panamá enfrentará a Paraguay a las 2:45 p.m. en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), mientras que el conjunto masculino tendrá un reto mayor ante Argentina desde las 5:00 de la tarde.

El fútbol femenino también tendrá protagonismo. Panamá, dirigido por el español Gerard Aubí, se enfrentará a Colombia a las 3:00 p.m. en el CAR, en un partido clave dentro de la fase de grupos tras vencer 1-0 en el debut a las colombianas.

La jornada en esta disciplina iniciará más temprano, a las 9:00 a.m., con el duelo entre Colombia y Paraguay.

Los deportes de combate continúan con una agenda extensa. Desde las 10:00 a.m., el judo entra en competencia en el centro de combates del CAR, con definición de medallas en las categorías -66 kg masculino y -52 kg femenino.

A partir de las 2:00 p.m., la lucha ofrecerá una de las programaciones más cargadas del día, con fuerte presencia panameña en distintas categorías. Entre los combates más relevantes aparecen:

Vianelys Soto vs. Amy Molina (Perú) en 49 kg

Aisha Cabrera vs. Selena Cabral (Argentina) en 73 kg

Aida Ledezma vs. Margarita Quito (Perú) en 43 kg, y luego ante la brasileña Laura Viera

Mia Arrocha vs. Alejandra Serrano (Colombia) en 57 kg, seguida de combate ante la boliviana Noelia Mamani y posteriormente frente a la peruana Clara Ramírez

Yumaira Russell vs. Fernanda Riffo (Chile) en 65 kg

Aisha Williams vs. Geovanna Sevillano (Colombia) en 73 kg

Fuera de la capital, el surf también tendrá actividad en Playa Venao, con participación panameña a través de Kely Gasparovic, Shakti Martínez, Víctor Camarena y Gabriel Cabrera.

En cuanto al medallero, la jornada arranca con Venezuela liderando la tabla con tres medallas de oro y seis en total, seguida por Argentina con dos preseas doradas. Panamá se ubica en la séptima posición con dos medallas de bronce, conseguidas en judo y lucha durante el lunes.