¿Cuántas denuncias han sido presentadas contra la administración de Héctor Brands en Pandeportes?

La reciente imputación de cargos por enriquecimiento ilícito contra Héctor Brands ha reactivado el escrutinio sobre las denuncias existentes contra su administración al frente del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Brands, diputado del PRD en el periodo 2019-2024, solicitó licencia entre abril de 2021 y febrero de 2023 para ocupar la dirección de Pandeportes, entidad que entre 2021 y 2024 adjudicó contratos y aprobó adendas por un total de 601.5 millones de dólares.

La principal interrogante que surge tras su detención provisional es cuántas denuncias han sido formalmente presentadas contra su gestión.

El pasado 9 de abril, Pandeportes informó que interpuso dos denuncias por presuntas irregularidades en contratos de obras públicas.

La primera está vinculada a la construcción de una cancha sintética en la escuela Estela Sierra de Arraiján. El avance físico de la obra es del 0% pese al desembolso del anticipo. En septiembre, un juez de Garantías aplicó medidas cautelares a un exasesor legal de Pandeportes —impedimento de salida del país, reporte periódico y prohibición de acercarse a la institución— por el proceso de peculado relacionado con esta obra, contratada y refrendada durante la administración de Mario Pérez en 2018.

La segunda denuncia, que sí recae sobre el quinquenio 2019-2024, abarca la construcción del estadio Rico Cedeño en Chitré. En este proyecto existen múltiples adendas que prolongaron de manera significativa el tiempo de ejecución y duplicaron el costo original de 5.4 millones de dólares, superando límites permitidos por la Ley de Contrataciones Públicas.

La remodelación de la casa del béisbol herrerano fue adjudicada en 2019 y se trataba de una obra de unos 12 meses que ahora va rumbo a los 84 en abril 2026. En el medio fueron unas seis adendas bajo la administración PRD, algunas por tiempo debido a pandemia y protestas en el país y otras elevando el costo primero por 1.9 millones y luego por 3.2 millones.

¿Y en Colón?

Antes de estas acciones, ya existía un precedente con la denuncia presentada en febrero de 2025 por el Frente de Abogados de Colón (FAC) respecto a irregularidades en la construcción del estadio Roberto Mariano Bula.

Según el abogado Zavier Wood, la acción penal buscó establecer responsabilidades tras el señalamiento del presidente José Raúl Mulino sobre sobrecostos y abandono de la obra, que cumplirá en febrero 9 años de su último partido de béisbol.

Hay más

El director de Pandeportes, Miguel Ordóñez, explicó a La Prensa que estas denuncias no se dirigen contra figuras específicas, sino contra el o los funcionarios que resulten implicados en la presunta comisión de delitos contra la administración pública.

A estas denuncias se sumará próximamente un nuevo paquete de dos casos adicionales que Pandeportes planea remitir al Ministerio Público, según indicó Ordóñez.

El perredista Brands fue aprehendido el martes 9 de diciembre, como parte de una investigación iniciada en agosto de 2025 tras información remitida por la Unidad de Análisis Financiero y la Contraloría General de la República.

El fiscal Eduardo Rodríguez detalló que Brands no logró justificar más de 3 millones de dólares, incluyendo transferencias por 1.8 millones provenientes de la sociedad Multiservicios Modernos.