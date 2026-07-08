¿Cuánto cuesta un boleto para la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con apenas ocho partidos por disputarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026, conseguir una entrada para la fase decisiva del torneo se ha convertido en un lujo al alcance de pocos.

La combinación entre la alta demanda, la expectativa por los posibles enfrentamientos y el nuevo modelo de precios dinámicos implementado por la FIFA ha elevado el costo de los boletos oficiales y también de la reventa a cifras sin precedentes.

Este jueves arrancan los cuartos de final y el sistema oficial RTT (Right to Ticket), habilitado por la FIFA para la compra y reventa autorizada de entradas, refleja el creciente interés por los encuentros que definirán al nuevo campeón del mundo.

Para el duelo entre Noruega e Inglaterra, que se disputará en Miami, las entradas disponibles comienzan en 1,400 dólares para la categoría 2 y alcanzan los 2,500 dólares en categoría 1. En tanto, el partido entre Argentina y Suiza, en Kansas City, presenta boletos desde 1,450 dólares en categoría 2 y 1,800 dólares en categoría 1.

La escalada es aún mayor para las semifinales. El encuentro del martes 14 de julio en Arlington, Texas, tiene boletos desde 3,500 dólares en categoría 2 y 5,555 dólares en categoría 1. Ese partido podría enfrentar a Francia y España, dos de las selecciones favoritas que siguen con vida en el torneo.

La otra semifinal, programada para el miércoles 15 de julio en Atlanta, también registra una elevada demanda. Las entradas oficiales parten desde los 3,000 dólares en categoría 3 y los 4,500 dólares en categoría 2. El atractivo adicional es la posibilidad de que ese compromiso enfrente a Inglaterra y Argentina, un duelo que evocaría el histórico choque de los cuartos de final del Mundial de México 1986.

Los precios tampoco bajan para los encuentros restantes. El partido por el tercer lugar, nuevamente en Miami, ofrece entradas de categoría 1 desde 1,800 dólares, mientras que la final, que se disputará en el MetLife Stadium, tiene boletos oficiales desde 8,500 dólares para la categoría 3.

A la par del sistema RTT, existen otras plataformas de reventa donde los aficionados también buscan asegurar un lugar en los partidos decisivos. En estos portales, las entradas no se comercializan por categorías, como ocurre con la FIFA, sino por ubicación específica dentro del estadio, indicando la zona, la fila y el asiento.

En el caso de la final, algunos anuncios ofrecen boletos desde aproximadamente 8,400 dólares para las localidades más altas del MetLife Stadium, mientras que los asientos más exclusivos alcanzan hasta 145 mil dólares.

Los cuartos de final también muestran un importante incremento en esas plataformas. Para el Francia-Marruecos, en Boston, las entradas se ofrecen desde 1,100 dólares y llegan hasta los 10 mil dólares.

Por su parte, el España-Bélgica, que se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles, presenta boletos desde 1,294 dólares y opciones que superan los 15,300 dólares.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcó un cambio importante en la comercialización de entradas al convertirse en la primera edición del torneo con un sistema de precios dinámicos aplicado por la FIFA.

El organismo también estableció mecanismos para obtener ingresos de las reventas autorizadas, una decisión que ha transformado el mercado de boletos durante las instancias decisivas del campeonato, donde la disponibilidad disminuye y los precios continúan en ascenso.