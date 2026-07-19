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    Copa del Mundo

    ¿Cuánto dinero recibe la selección campeona del Mundial 2026?

    La FIFA oficializó un récord de 871 millones de dólares para la Copa del Mundo en Norteamérica, lo que marca un aumento significativo respecto a los 440 millones distribuidos en Catar 2022.

    Luis Rondón
    ¿Cuánto dinero recibe la selección campeona del Mundial 2026?
    La FIFA incrementó la bolsa de premios para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá hasta un récord de 871 millones de dólares. EFE

    La selección que se proclame campeona del Mundial 2026 no solo levantará el trofeo más importante del fútbol, sino que también obtendrá la mayor recompensa económica en la historia del torneo.

    Sin embargo, ese dinero no llega directamente a los futbolistas, sino que primero se entrega a la federación nacional, la cual decide posteriormente cómo distribuirlo.

    La FIFA incrementó la bolsa de premios para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá hasta un récord de 871 millones de dólares, un aumento significativo con respecto a los 440 millones repartidos en Catar 2022.

    De ese total, 655 millones de dólares corresponden a premios por el rendimiento deportivo de las 48 selecciones participantes.

    Como parte de esta actualización, el organismo rector del fútbol anunció un incremento adicional de más de 100 millones de dólares respecto al plan inicial, en respuesta al aumento de los costos logísticos derivados de que el torneo se dispute en tres países anfitriones.

    La FIFA no paga directamente a los jugadores

    Aunque suele afirmarse que cada futbolista recibe una determinada cantidad por conquistar el Mundial, la realidad es distinta.

    La FIFA entrega el premio económico a la federación nacional campeona, que posteriormente establece el reparto entre los jugadores, el cuerpo técnico y los demás integrantes de la delegación.

    ¿Cuánto dinero recibe la selección campeona del Mundial 2026?
    Gianni Infantino es un dirigente deportivo suizo-italiano y presidente de la FIFA desde 2016. Foto archivo: EFE/ Alberto Boal

    En consecuencia, no existe una cifra oficial ni un monto fijo que reciba cada jugador, ya que cada federación define sus propios criterios y acuerdos internos.

    ¿Cuánto dinero recibe cada selección?

    La distribución oficial de premios está establecida de la siguiente manera:

    Campeón: 51 millones de dólares.

    Subcampeón: 34 millones de dólares.

    Tercer lugar: 30 millones de dólares.

    Cuarto lugar: 28 millones de dólares.

    Eliminados en cuartos de final (puestos 5 al 8): 19 millones de dólares por selección.

    Eliminados en octavos de final (puestos 9 al 16): 15 millones de dólares por selección.

    Eliminados en dieciseisavos de final (puestos 17 al 32): 11 millones de dólares por selección.

    Eliminados en la fase de grupos (puestos 33 al 48): 9 millones de dólares por selección.

    Además, todas las selecciones clasificadas reciben 10 millones de dólares por participar en el torneo y 2,5 millones para cubrir los gastos de preparación, por lo que cada federación asegura un ingreso mínimo de 12,5 millones de dólares, independientemente de su desempeño deportivo.

    La FIFA también asume gastos como vuelos en clase ejecutiva, alojamiento y transporte local para las delegaciones oficiales.

    Luis Rondón

    Estudiante de periodismo

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