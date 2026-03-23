¿Cuántos panameños estarán en el Día Inaugural de la MLB 2026?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La temporada 2026 del béisbol de las Grandes Ligas arranca esta semana con presencia panameña en ambos circuitos y varias historias que generan expectativa de cara al Día Inaugural.

Los nombres de Edmundo Sosa, José Caballero, Miguel Amaya, Iván Herrera y Justin Lawrence figuran como parte del grupo que iniciará campaña en el mejor béisbol del mundo, mientras se mantiene el suspenso en torno a Leonardo Jiménez y su estatus con los Toronto Blue Jays.

El primero en entrar en acción será José Caballero, quien abrirá la temporada con los New York Yankees en su visita a los San Francisco Giants este miércoles, en el arranque de los 2,430 partidos de la ronda regular. El santeño ha sido confirmado como campocorto titular de los Bombarderos del Bronx, aprovechando la ausencia de Anthony Volpe, quien continúa en recuperación tras la cirugía a la que fue sometido en noviembre.

José Caballero pegó el imparable que clasificó a los Yankees a la postemporada 2025. Archivo

Caballero dejó buenas sensaciones tras su llegada a Nueva York en agosto pasado. En 40 partidos bateó para .266, con nueve extrabases, nueve carreras empujadas y 15 anotadas, consolidándose como una pieza útil en la parte media del cuadro. Dos veces líder en bases robadas de la Liga Americana, el panameño firmó por dos millones de dólares para la temporada 2026, en un contexto donde su velocidad y versatilidad le abren una oportunidad real de mantenerse como titular.

Mientras tanto, en la Liga Americana también hay expectativa por el futuro inmediato de Leonardo Jiménez con Toronto, actual campeón del circuito, aunque al cierre de esta nota no se ha confirmado si iniciará la temporada en el roster principal o será enviado a Triple A.

En la Liga Nacional, la presencia panameña se concentra en varias organizaciones, con jugadores que buscan consolidarse o elevar su impacto. Uno de ellos es Edmundo Sosa, quien afronta una temporada clave con los Philadelphia Phillies antes de convertirse en agente libre.

Edmundo Sosa fue campeón divisonal con los Phillies en 2025. Archivo

El utility, formado en los Caimanes de Juan Díaz, evitó el arbitraje tras acordar un salario de 4.4 millones de dólares y viene de una campaña en la que estableció marcas personales con 11 cuadrangulares y 39 carreras empujadas en 89 partidos, reafirmándose como uno de los jugadores más versátiles de la liga

En Chicago, Miguel Amaya tendrá una nueva oportunidad como receptor titular de los Chicago Cubs, luego de un 2025 marcado por las lesiones. A pesar de las limitaciones físicas, el máscara dejó números interesantes en el poco tiempo que estuvo en el terreno, con un OPS de .814 en 28 partidos.

Miguel Amaya iniciará su cuarta campaña con Chicago. Archivo

Su antecedente inmediato más sólido sigue siendo la campaña 2024, cuando disputó 117 juegos y remolcó 47 carreras, producción que ahora intentará recuperar con regularidad.

Otro receptor que apunta a mayor protagonismo es Iván Herrera con los St. Louis Cardinals. El oriundo de Arraiján superó una cirugía en el codo derecho realizada en octubre de 2025 para remover fragmentos óseos, intervención que marcó el cierre de una temporada en la que, pese a perder 55 partidos, logró conectar 19 jonrones y empujar 66 carreras, con un OPS de .837.

Debido a las molestias en el codo, Iván Herrera jugó partidos como designado, inicialista e incluso en el jardín izquierdo. Archivo

Herrera no recibió autorización para disputar el Clásico Mundial de Béisbol debido a su proceso de recuperación, pero llega al inicio de campaña en condiciones de asumir un rol más amplio.

En el apartado del pitcheo, Justin Lawrence aparece como el único lanzador panameño proyectado para el arranque de temporada. El derecho, reconocido por uno de los sweepers más efectivos del béisbol, tuvo un 2025 condicionado por problemas en el codo derecho que lo limitaron a apenas 17 presentaciones con los Pittsburgh Pirates. Tras pasar por la lista de lesionados de 60 días, regresó en septiembre, dejando muestras de recuperación en el tramo final.

Justin Lawrence, de 31 años, jugará su segunda temporada con Pittsburgh. Archivo

Más allá del grupo que apunta al Día Inaugural, otros panameños se mantienen en el radar para ver acción durante la temporada. Entre ellos destacan José Ramos, recientemente movido de los Los Angeles Dodgers a los New York Mets, el jardinero Enrique Bradfield Jr., considerado uno de los principales prospectos de los Baltimore Orioles, y el receptor Leonardo Bernal, también en la organización de San Luis, tras dejar una buena impresión con Panamá en el último Clásico Mundial.