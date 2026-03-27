Cuartos de final en Atevo Cup: arranca la batalla final

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las categorías Sub-10 y Sub-12 entran en la fase decisiva con duelos clave y favoritos bajo presión en una jornada cargada de expectativas.

La fase final comienza y el margen de error desaparece para todos los equipos.

Este sábado se jugarán los cuartos de final de las categorías Sub-10 y Sub-12 de la Atevo Cup, en una jornada completa que se celebrará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.

Sub-10: Favoritos buscan imponer condiciones

La acción iniciará con la categoría Sub-10 y el primer enfrentamiento lo protagonizarán la Academia del Plaza Amador y la Evolution Fútbol Academy.

La Sub-10 del Plaza Amador. Cortesía: Atevo Sports.

Plaza Amador finalizó segundo del Grupo A con 12 puntos en cinco partidos, mientras que Evolution fue tercero del Grupo B con nueve unidades.

La Sub-10 del Evolution Fútbol Academy. Cortesía: Atevo Sports.

El segundo encuentro será entre el Atlético de Madrid y la Academia Fénix FC.

La Sub-10 del Atlético de Madrid. Cortesía: Atevo Sports.

Los colchoneros fueron segundos del Grupo B con nueve puntos, mientras que Fénix terminó tercero del Grupo A con seis.

La Sub-10 de la Academia Fénix FC. Cortesía: Atevo Sports.

El tercer choque lo disputarán el Barcelona Soccer School y la Academia Suárez.

La Sub-10 del Barcelona Soccer School. Cortesía: Atevo Sports.

Barcelona dominó el Grupo A con puntaje perfecto (cinco victorias), mientras que Suárez fue cuarto del Grupo B con seis puntos.

La Sub-10 de la Academia Suárez. Cortesía: Atevo Sports.

El último duelo será entre la Academia CAI y la Academia Costa del Este.

La Sub-10 del Club Atlético Independiente. Cortesía: Atevo Sports.

El CAI fue el mejor del Grupo B con 15 puntos, mientras que Costa del Este finalizó cuarto del Grupo A con seis.

La Sub-10 de la Academia Costa del Este. Cortesía: Atevo Sports.

Sub-12: Duelo de aspirantes y sorpresas

Luego será el turno de la Sub-12. El primer partido enfrentará a la Academia Costa del Este y el Club Internacional de Fútbol de Panamá.

La Sub-12 de la Academia Costa del Este. Cortesía: Atevo Sports.

Costa del Este terminó líder del Grupo A con 13 puntos, mientras que el Inter clasificó cuarto del Grupo B con seis.

La Sub-12 del Club Internacional de Fútbol de Panamá. Cortesía: Atevo Sports.

El segundo duelo será entre el Plaza Amador y el Atlético de Madrid.

La Sub-12 del Plaza Amador. Cortesía: Atevo Sports.

El Plaza avanzó como primero del Grupo B con puntaje perfecto, mientras que el Atleti fue cuarto del Grupo A con siete puntos.

La Sub-12 del Atlético de Madrid. Cortesía: Atevo Sports.

El tercer choque tendrá a la Academia Soccer10 frente al Atlético Panamá Viejo.

La Sub-12 de Soccer10. Cortesía: Atevo Sports.

Soccer10 fue segundo del Grupo A con 11 puntos, mientras que Panamá Viejo terminó tercero del Grupo B con nueve.

La Sub-12 del Atlético Panamá Viejo. Cortesía: Atevo Sports.

El cierre será entre la Academia Brunet Hay y el Barcelona Soccer School.

La Sub-12 de la Academia Brunet Hay. Cortesía: Atevo Sports.

Brunet Hay fue segundo del Grupo B con 10 puntos, mientras que Barcelona terminó tercero del Grupo A con nueve unidades.

La Sub-12 del Barcelona Soccer School. Cortesía: Atevo Sports.

Programación completa en el Eagles Stadium

La jornada se disputará íntegramente en el Eagles Stadium bajo el siguiente itinerario:

Plaza Amador vs. Evolution Fútbol Academy — Sub-10 — 3:00 p.m.

Atlético de Madrid vs. Academia Fénix FC — Sub-10 — 3:00 p.m.

Barcelona Soccer School vs. Academia Suárez — Sub-10 — 4:00 p.m.

Academia CAI vs. Academia Costa del Este — Sub-10 — 4:00 p.m.

Academia Costa del Este vs. Inter — Sub-12 — 5:00 p.m.

Plaza Amador vs. Atlético de Madrid — Sub-12 — 5:00 p.m.

Soccer10 vs. Atlético Panamá Viejo — Sub-12 — 6:00 p.m.

Academia Brunet Hay vs. Barcelona Soccer School — Sub-12 — 6:00 p.m.