Cuartos de final en Atevo Cup: arranca la batalla final

La fase final comienza y el margen de error desaparece para todos los equipos.
Este sábado se jugarán los cuartos de final de las categorías Sub-10 y Sub-12 de la Atevo Cup, en una jornada completa que se celebrará en el Eagles Stadium de El Colegio de Panamá.
Sub-10: Favoritos buscan imponer condiciones
La acción iniciará con la categoría Sub-10 y el primer enfrentamiento lo protagonizarán la Academia del Plaza Amador y la Evolution Fútbol Academy.
Plaza Amador finalizó segundo del Grupo A con 12 puntos en cinco partidos, mientras que Evolution fue tercero del Grupo B con nueve unidades.
El segundo encuentro será entre el Atlético de Madrid y la Academia Fénix FC.
Los colchoneros fueron segundos del Grupo B con nueve puntos, mientras que Fénix terminó tercero del Grupo A con seis.
El tercer choque lo disputarán el Barcelona Soccer School y la Academia Suárez.
Barcelona dominó el Grupo A con puntaje perfecto (cinco victorias), mientras que Suárez fue cuarto del Grupo B con seis puntos.
El último duelo será entre la Academia CAI y la Academia Costa del Este.
El CAI fue el mejor del Grupo B con 15 puntos, mientras que Costa del Este finalizó cuarto del Grupo A con seis.
Sub-12: Duelo de aspirantes y sorpresas
Luego será el turno de la Sub-12. El primer partido enfrentará a la Academia Costa del Este y el Club Internacional de Fútbol de Panamá.
Costa del Este terminó líder del Grupo A con 13 puntos, mientras que el Inter clasificó cuarto del Grupo B con seis.
El segundo duelo será entre el Plaza Amador y el Atlético de Madrid.
El Plaza avanzó como primero del Grupo B con puntaje perfecto, mientras que el Atleti fue cuarto del Grupo A con siete puntos.
El tercer choque tendrá a la Academia Soccer10 frente al Atlético Panamá Viejo.
Soccer10 fue segundo del Grupo A con 11 puntos, mientras que Panamá Viejo terminó tercero del Grupo B con nueve.
El cierre será entre la Academia Brunet Hay y el Barcelona Soccer School.
Brunet Hay fue segundo del Grupo B con 10 puntos, mientras que Barcelona terminó tercero del Grupo A con nueve unidades.
Programación completa en el Eagles Stadium
La jornada se disputará íntegramente en el Eagles Stadium bajo el siguiente itinerario:
Plaza Amador vs. Evolution Fútbol Academy — Sub-10 — 3:00 p.m.
Atlético de Madrid vs. Academia Fénix FC — Sub-10 — 3:00 p.m.
Barcelona Soccer School vs. Academia Suárez — Sub-10 — 4:00 p.m.
Academia CAI vs. Academia Costa del Este — Sub-10 — 4:00 p.m.
Academia Costa del Este vs. Inter — Sub-12 — 5:00 p.m.
Plaza Amador vs. Atlético de Madrid — Sub-12 — 5:00 p.m.
Soccer10 vs. Atlético Panamá Viejo — Sub-12 — 6:00 p.m.
Academia Brunet Hay vs. Barcelona Soccer School — Sub-12 — 6:00 p.m.