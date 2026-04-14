Panamá, 14 de abril del 2026

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    Cuatro empates marcan el arranque de la LigaW Sub-18

    Cuatro empates y dos victorias marcaron el inicio de la LigaW Sub-18, en una jornada equilibrada que dejó pocas diferencias entre los equipos.

    Jaime Heilbron Ortega
    Cuatro empates marcan el arranque de la LigaW Sub-18
    El Colegio San Agustín (izq.) y el Metropolitan School (der.) fueron los únicos equipos que lograron triunfar en la jornada inaugural de la LigaW Sub-18 2026. Cortesía: Grupo10.

    Este sábado inició la quinta edición de la LigaW Sub-18, con una cartelera de seis partidos disputados en el Yappy Park de Paseo del Norte.

    +info

    Liga10 Sub-18 arranca con goles y sorpresas en Yappy Park

    En el duelo inaugural, las Spartans del Colegio La Salle y las Balboa Dragons igualaron 1-1. Laura Ruiz anotó para Balboa y María Gómez para La Salle.

    En el segundo partido, las Dolphins del International School of Panama y las Lions del Colegio Real empataron sin goles.

    El tercer choque fue otro empate, también 1-1, entre las Brader Raiders y las Green Panthers del Instituto Panamericano. Andrea Mohesky anotó para el IPA, mientras que Lola Ortega lo hizo para el Brader.

    El cuarto encuentro significó la repartición de los primeros tres puntos de la temporada, con la victoria por la mínima del Colegio San Agustín sobre las Eagles de El Colegio de Panamá. Ana Paola Spano anotó el único gol del partido.

    En el penúltimo encuentro, las Jaguars del Metropolitan School se impusieron a las Águilas del Colegio Javier por 3-0. Ana Isabella Arango Aguilera marcó un doblete, mientras que María De Oliveira aportó el tercero.

    El último enfrentamiento fue un empate sin goles entre las Fighting Owls de la Academia Interamericana y las Mustangs del Panamerican School.

    Calendario de la segunda jornada

    Este sábado se jugará la segunda fecha de la LigaW Sub-18, nuevamente en el Yappy Park, bajo el siguiente itinerario:

    Instituto Panamericano vs. Balboa Academy – 8:30 a.m.

    Colegio San Agustín vs. Colegio Javier – 9:30 a.m.

    Academia Interamericana vs. Metropolitan School – 10:30 a.m.

    International School vs. Colegio La Salle – 11:30 a.m.

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes

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