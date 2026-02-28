Cubanos lamentan los detalles finales en la derrota ante Panamá en el Roberto Durán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La derrota de Cuba por 84-81 ante Panamá dejó una sensación compartida en el camerino visitante: el partido se escapó en los detalles.

Así lo reconocieron el técnico Osmel Planas y el capitán Reynaldo García en conferencia de prensa, tras un duelo en el que los caribeños reaccionaron en la segunda mitad, pero no lograron cerrar el resultado.

Una de las claves señaladas por el entrenador fue la diferencia en la efectividad desde la línea de tiros libres, un aspecto que terminó inclinando la balanza en un juego cerrado.

“Panamá fue mejor que nosotros en los tiros libres, ellos estuvieron por encima del 80% y nosotros alrededor del 70%. En un partido así, esos detalles pesan”, explicó Planas, quien también destacó la actitud competitiva de su equipo pese a las circunstancias.

El técnico cubano fue más allá al responder sobre el impacto de la localía, una variable que, a su juicio, tuvo influencia directa en el desarrollo del encuentro.

“Estoy convencido de que el resultado hubiese sido otro en Cuba. La casa se respeta, y eso es una ventaja. Aun así, los muchachos jugaron a un alto nivel, nunca se rindieron”, afirmó.

Cuba jugó este compromiso como local en la Arena Roberto Durán debido a las dificultades energéticas que atraviesa la isla, un contexto que obligó a trasladar sus partidos de esta ventana a suelo panameño.

Dentro de la cancha, el equipo visitante mostró dos caras. Permitió 29 puntos en el primer cuarto y se vio obligado a remar desde atrás durante gran parte del juego. Sin embargo, en la segunda mitad logró ajustar, principalmente a partir de su defensa.

Reynaldo García, quien firmó una actuación completa con 12 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, explicó ese cambio de dinámica.

“Fuimos más agresivos en defensa, presionamos más al base y eso nos permitió provocar pérdidas y correr la cancha. Poco a poco fuimos bajando la diferencia”, señaló.

El propio capitán reconoció que el desgaste físico y la corta rotación terminaron pasando factura en el cierre.

“Jugué muchos minutos en la primera mitad y eso se siente. Ellos iban rotando jugadores frescos y nosotros nos fuimos quedando sin claridad ofensiva en los últimos minutos”, comentó.

García también apuntó a la falta de profundidad del plantel, producto de ausencias importantes por lesiones y compromisos en ligas extranjeras. Según explicó, el equipo que enfrentó a Panamá no corresponde al grupo completo que espera presentar en futuras ventanas.

“Estamos jugando con una rotación corta y con varios jóvenes. Para la próxima ventana esperamos tener el equipo completo, con más experiencia y una rotación más larga. Eso puede cambiar mucho”, sostuvo.

A pesar de la derrota, tanto el cuerpo técnico como los jugadores insistieron en que el equipo mantiene opciones en la eliminatoria. Cuba permanecerá en Panamá para enfrentar este lunes a Uruguay, nuevamente en la Arena Roberto Durán, en un partido clave para sus aspiraciones.

“Esto no se ha acabado. Nos quedan partidos y vamos a seguir peleando”, dijo García, quien además hizo un llamado a la comunidad cubana en Panamá para apoyar al equipo en su próximo compromiso.