Cubarsi-Laporte y Upamecano-Saliba, el Mundial también se decide en la defensa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Mientras los focos apuntan a Mbappé, Olise, Dembélé, Yamal y Oyarzabal, las defensas ya han dicho mucho en el Mundial 2026.

El duelo de las semifinales del Mundial 2026 entre Francia y España no sólo enfrenta a dos ataques espléndidos, sino a las dos defensas menos goleadas del torneo, con dos y un tanto en contra, respectivamente, con Pau Cubarsí y Aymeric Laporte contra Dayot Upamecano y William Saliba por un lugar en la final del 19 de julio próximo.

Mientras los focos apuntan a sus ataques, a Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Desiré Doué o Bradley Barcola en Francia y Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Dani Olmo, Alex Baena o Nico Williams en España, las defensas ya han dicho mucho, y aún tienen que decir, en el recorrido en el Mundial 2026 de ambas selecciones, antes y ahora, cuando se midan este martes.

El debut en el Mundial de Pau Cubarsí ha sido imponente, tan natural que parece que ya hubiera jugado decenas de partidos con España, en Mundiales y Eurocopas. Nunca había disputado un gran torneo con la selección absoluta. Hasta que llegó a Estados Unidos, México y Canadá 2026 había jugado solo doce partidos. Ya lleva 18 porque lo ha disputado todo, todos los minutos incluidos, en la fase final del torneo.

A su lado, Aymeric Laporte es la jerarquía de la defensa de España. Ya disputó el Mundial de Catar 2022, también como titular en el esquema de Luis Enrique Martínez, y ahora está en la edición de 2026, con Luis de la Fuente. Su rendimiento ha sido notable en la defensa, tan concluyente y oportuno como lo fue el pasado viernes ante Bélgica para interponerse al 2-2 de los Diablos Rojos.

La velocidad, la potencia, el regate y el desmarque de Mbappé los pone a prueba, igual que lo harán los pases filtrados que propone Michael Olise entre líneas y hacia su espalda. O las entradas por los lados de Ousmane Dembélé o Bradley Barcola o Desiré Doué. La ayuda de los laterales, Pedro Porro y Marc Cucurella, será fundamental para los dos centrales de España.

Igual ocurre en el otro lado, con Jules Kounde y Lucas Digne enfrentados a los extremos de España. Por el lado derecho es indiscutible Lamine Yamal. Por el izquierdo, está jugando Álex Baena, pero se abren las opciones con Nico Williams, Yeremy Pino e incluso Ferran Torres, si De la Fuente se decide a alinear alternativas en el once.

Por el medio, frente a Oyarzabal, las llegadas desde atrás de Dani Olmo, el recurso goleador que supone Mikel Merino, autor de dos tantos decisivos en las dos últimas rondas, y los pases filtrados de Pedri González surgen dos centrales hasta ahora prácticamente inexpugnables, afianzados juntos en la titularidad desde la Eurocopa 2024: Upamecano y Saliba.

PHILADELPHIA (United States), 04/07/2026.- (L-R) Kylian Mbappe, Dayot Upamecano, and William Saliba of France warm up ahead of the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Paraguay against France, in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 04 July 2026. (Francia, Filadelfia) EFE/EPA/SARAH YENESEL

Entonces, la inactividad por lesión de Ibrahima Konate en el tramo final del curso 2023-24 en el Liverpool (ahora ha fichado por el Real Madrid), decidió a Deschamps a apostar como titular por Saliba, cuyo rendimiento y crecimiento ha sido tremendo, titular en el Arsenal y en Francia como uno de los mejores centrales del momento por velocidad, despliegue, concentración, recursos y salida. Indiscutible para Francia incluso con las molestias que ha arrastrado durante todo el Mundial.

“Es un Mundial, pasa cada cuatro años, así que hay que apretar los dientes. Hay muchos futbolistas que también juegan con molestias. La adrenalina ayuda a olvidarlas. No voy a decir qué me impide hacer, porque algunos leerán los comentarios, pero está claro que no estoy al cien por cien”, señaló antes del inicio del Mundial 2026, cuando ya estaba concentrado en Boston.

Upamecano ya era el titular en 2024 y lo sigue siendo ahora, además con el paso adelante que ha dado con el Bayern Múnich, trasladado a la selección francesa. Ya no es tan imprevisible. Ya es más fiable. Ya no se prevén errores como a veces cometía en el pasado.

“Es un jugador muy potente, muy bueno en el duelo y tampoco es cualquiera en la salida de balón. Es un jugador muy importante”, destacó Guy Stephan, ayudante de Deschamps en el cuerpo técnico de la selección francesa.