Panamá, 17 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LEGIONARIOS

    Cuti Mosquera brilla en Arabia: le tapa otro penal a Karim Benzema

    Jaime Heilbron
    Cuti Mosquera brilla en Arabia: le tapa otro penal a Karim Benzema
    Orlando Mosquera (cen.) fue fundamental en el empate de su equipo hoy. Tomada de: @AlfayhaSC_en

    Orlando “Cuti” Mosquera, arquero titular de la selección de Panamá, volvió a ratificar su gran momento futbolístico en su regreso a la Saudi Pro League para su quinta jornada. Mosquera le tapó un penal al ex-Real Madrid y selección francesa Karim Benzema.

    +info

    Sábado decisivo en la Copa Talento Colegial: seis duelos por el pase a semifinalesGuardiola bromea sobre su futuro: ‘En 2035 empezaré a pensar en un descanso’Plaza Amador y Tauro F.C. protagonizarán el 151° Clásico NacionalEl Oceans Cup definió equipos para su tercera edición en PanamáEl estadio Roberto Mariano Bula en Colón alcanza 79% de avance y se instala grama sintéticaAndrade y Mosquera hablan sobre la falta de gol y de concentración en la defensaExclusiva: José Caballero y sus reflexiones del 2025 con los Yankees de Nueva York

    El momento se dio sobre el final del partido, en el minuto 88, con el marcador igualado 1-1 entre su equipo, el Al Fayha y el Al Ittihad del francés. Benzema pateó hacia la esquina izquierda de Mosquera, quien leyó bien la jugada y se lanzó con tiempo.

    Esta es la segunda vez que Mosquera le niega un gol a Benzema. En otra ocasión ya le había tapado otro penal.

    El partido no hace más que ratificar el gran momento futbolístico de “Cuti” Mosquera. Sus intervenciones fueron fundamentales para que Panamá rescatara cuatro puntos en la ventana de octubre de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, particularmente frente a Surinam.

    El buen desempeño de Mosquera será clave para mantener vivas las aspiraciones de Panamá respecto a sus posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo. Mosquera volverá a la acción con Panamá el jueves 13 de noviembre, cuando la selección visite a Guatemala.

    Jaime Heilbron

    Coordinador editorial de deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Jubilados y pensionados recibirán dos bonos en diciembre: permanente y navideño. Leer más
    • Ifarhu anuncia las provincias que recibirán el PASE-U 2025 del 20 al 24 de octubre. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025: estos son los lugares para este 15 de octubre. Leer más
    • La Corte Suprema rechaza (por segunda ocasión) la demanda contra la ley de moratoria minera. Leer más
    • IMA: calendario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 16 de octubre. Leer más
    • Fiscalía captura a exrepresentante de Las Garzas y a dos empresarios en caso de la descentralización. Leer más
    • Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre. Leer más