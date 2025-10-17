Cuti Mosquera brilla en Arabia: le tapa otro penal a Karim Benzema

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Orlando “Cuti” Mosquera, arquero titular de la selección de Panamá, volvió a ratificar su gran momento futbolístico en su regreso a la Saudi Pro League para su quinta jornada. Mosquera le tapó un penal al ex-Real Madrid y selección francesa Karim Benzema.

El momento se dio sobre el final del partido, en el minuto 88, con el marcador igualado 1-1 entre su equipo, el Al Fayha y el Al Ittihad del francés. Benzema pateó hacia la esquina izquierda de Mosquera, quien leyó bien la jugada y se lanzó con tiempo.

Esta es la segunda vez que Mosquera le niega un gol a Benzema. En otra ocasión ya le había tapado otro penal.

El partido no hace más que ratificar el gran momento futbolístico de “Cuti” Mosquera. Sus intervenciones fueron fundamentales para que Panamá rescatara cuatro puntos en la ventana de octubre de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, particularmente frente a Surinam.

El buen desempeño de Mosquera será clave para mantener vivas las aspiraciones de Panamá respecto a sus posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo. Mosquera volverá a la acción con Panamá el jueves 13 de noviembre, cuando la selección visite a Guatemala.