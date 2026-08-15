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    ‘Cuti’ Romero: ‘Vengo a tratar de dejar mi nombre escrito en la historia de este club’

    El defensor argentino fue presentado como nuevo jugador del Atlético de Madrid y aseguró que llega con la ambición de conquistar títulos y ganarse la confianza de la afición.

    EFE
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    ‘Cuti’ Romero: ‘Vengo a tratar de dejar mi nombre escrito en la historia de este club’
    El defensa argentino y nuevo jugador del Atlético de Madrid Cristian 'Cuti' Romero. EFE

    Cristian Cuti Romero, defensa argentino del Atlético de Madrid, viene a tratar de dejar su “nombre escrito en la historia de este hermoso club” y admitió que “hace tiempo que quería estar acá”.

    “Estoy muy contento y muy feliz de llegar a este enorme club. Vengo con la misma mentalidad de siempre; tratar de dejar mi nombre escrito en la historia de este hermoso club y sé de que la única manera es logrando algo. Vengo con esa mentalidad y voy a dar todo hasta el último día para conseguirlo”, apuntó en su primera entrevista a los medios oficiales del club.

    Para él, el Atlético es un equipo con el que encaja “a la perfección” por su “forma de jugar”. “Hay muchos compañeros de la selección que están aquí y sé que es un club maravilloso. El personal que tienen también me inspiró a venir acá. Cuando jugué en contra en la Champions, la gente, los hinchas que apoyan y un poco de cada cosa que me hizo tomar esta decisión para venir”, expuso.

    Y prometió: “Me voy a entregar al máximo. No tengo duda. Al final, el fútbol puede salir bien o mal, pero sé que voy a estar comprometido al cien por cien con este escudo y esta camiseta. Sé la responsabilidad que lleva ser jugador del Atleti, así que voy a entregarme al máximo para ganarme la confianza de la gente y devolver esa confianza que invirtieron en mí con millones de mensajes que me llegan y también la inversión que hizo el club”.

    Ya espera su debut: “Va a ser increíble, no veo la hora de vestir la camiseta, de jugar y sé que va a ser algo fantástico para mí porque hace tiempo que quiero estar acá”.

    EFE

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