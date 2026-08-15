‘Cuti’ Romero: ‘Vengo a tratar de dejar mi nombre escrito en la historia de este club’

Cristian Cuti Romero, defensa argentino del Atlético de Madrid, viene a tratar de dejar su “nombre escrito en la historia de este hermoso club” y admitió que “hace tiempo que quería estar acá”.
“Estoy muy contento y muy feliz de llegar a este enorme club. Vengo con la misma mentalidad de siempre; tratar de dejar mi nombre escrito en la historia de este hermoso club y sé de que la única manera es logrando algo. Vengo con esa mentalidad y voy a dar todo hasta el último día para conseguirlo”, apuntó en su primera entrevista a los medios oficiales del club.
❝Quiero dejar mi nombre escrito en la historia de este hermoso club❞— Atlético de Madrid (@Atleti) August 15, 2026
— Cristian 'Cuti' Romero 🎙️ pic.twitter.com/agajAgh1av
Para él, el Atlético es un equipo con el que encaja “a la perfección” por su “forma de jugar”. “Hay muchos compañeros de la selección que están aquí y sé que es un club maravilloso. El personal que tienen también me inspiró a venir acá. Cuando jugué en contra en la Champions, la gente, los hinchas que apoyan y un poco de cada cosa que me hizo tomar esta decisión para venir”, expuso.
Y prometió: “Me voy a entregar al máximo. No tengo duda. Al final, el fútbol puede salir bien o mal, pero sé que voy a estar comprometido al cien por cien con este escudo y esta camiseta. Sé la responsabilidad que lleva ser jugador del Atleti, así que voy a entregarme al máximo para ganarme la confianza de la gente y devolver esa confianza que invirtieron en mí con millones de mensajes que me llegan y también la inversión que hizo el club”.
Muro. pic.twitter.com/3sEfrW5W0P— Atlético de Madrid (@Atleti) August 15, 2026
Ya espera su debut: “Va a ser increíble, no veo la hora de vestir la camiseta, de jugar y sé que va a ser algo fantástico para mí porque hace tiempo que quiero estar acá”.