    Designación

    Damaris Young fue designada para la Comisión de Coordinación de los Juegos Olímpicos de Invierno 2030

    Humberto Cornejo
    Damaris Young preside el Comité Olímpico de Panamá (COP). LP Elysée Fernández

    La presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP) y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), Damaris Young, ha sido oficialmente designada por la Presidenta del COI, Kirsty Coventry, como integrante de la Comisión de Coordinación de los XXVI Juegos Olímpicos de Invierno Alpes Franceses 2030.

    “Recibo con enorme honor y profunda gratitud la designación realizada por la Presidenta del COI, Kirsty Coventry, para formar parte de la Comisión de Coordinación para los Juegos Olímpicos de los Alpes Franceses 2030”, dijo Young en un comunicado del COP.

    Además de este nuevo rol, Young ha sido ratificada como miembro de la Comisión de Entorno al Atleta del COI, de la que forma parte desde 2015, y de la Comisión Legal del COI, a la que pertenece desde 2024, reafirmando su participación activa en el desarrollo de políticas que fortalecen la integridad, la protección y el bienestar de los atletas a nivel global.

    “Este nombramiento no es solo un reconocimiento personal, sino también una distinción para todo el Comité Olímpico de mi país y una muestra de confianza hacia el trabajo que hemos venido desarrollando. Los Juegos Olímpicos son el evento deportivo global por excelencia, y contribuir a la preparación de una edición tan especial como la que se celebrará en los Alpes Franceses es un privilegio y una gran responsabilidad”, expresó.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

